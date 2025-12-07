Cà Mau: Thanh tra đề nghị xử phạt một văn phòng luật sư

Ngày 7.12, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại 2 văn phòng luật sư L.A.T và M.H.

Theo đó, đoàn thanh tra xác định văn phòng luật sư L.A.T có nhiều vi phạm trong việc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, gồm hợp đồng đặt tên không đúng quy định, thiếu nội dung bắt buộc theo điều 26 luật Luật sư; một số hợp đồng bị ghi sai năm, tẩy xóa, không ghi năm, cách ghi số không thống nhất, thậm chí có hợp đồng không có chữ ký hai bên và không thực hiện. Những sai sót này không bảo đảm yêu cầu lưu trữ, tra cứu theo mẫu.

Đặc biệt, 8 hợp đồng lao động tại văn phòng luật sư này đều thiếu nội dung chủ yếu theo bộ luật Lao động năm 2019; mức lương áp dụng có thời điểm chỉ 2 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức tối thiểu vùng. Không thực hiện trả một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với 5 người lao động là người cao tuổi, đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Các hành vi này thuộc diện vi phạm hành chính theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Thanh tra ghi nhận văn phòng đã khắc phục, ký phụ lục hợp đồng, điều chỉnh lương tối thiểu lên 4,41 triệu đồng/tháng và truy lĩnh các khoản còn thiếu từ tháng 8.2025.

Về báo cáo và sổ theo dõi, văn phòng luật sư L.A.T chưa đóng dấu vào chữ ký người đứng đầu trong báo cáo năm 2024 và chưa đóng dấu giáp lai các sổ theo dõi theo Thông tư 05/2021/TT-BTP.

Đối với văn phòng luật sư M.H, đoàn thanh tra ghi nhận đơn vị không vi phạm nội dung hợp đồng, nhưng vẫn còn sai sót về hình thức như không ghi năm, trùng số, số hợp đồng không liên tục; báo cáo chưa đóng dấu vào chữ ký người đứng đầu, thời gian thống kê 6 tháng chưa đúng quy định; các sổ theo dõi cũng chưa được đóng dấu giáp lai theo quy định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với văn phòng luật sư L.A.T. Các hành vi đề nghị xử phạt gồm: giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ nội dung chủ yếu; trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trong thời hạn 30 ngày; không trả khoản tiền tương đương phần đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Riêng hành vi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý thiếu nội dung bắt buộc, Thanh tra tỉnh Cà Mau không đề nghị xử phạt do đã hết thời hiệu xử phạt theo luật Xử lý vi phạm hành chính.




























