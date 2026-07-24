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Thời sự Dân sinh

Cà Mau truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng

Gia Bách
Gia Bách
Tỉnh Cà Mau tổ chức lễ truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng cho 4 mẹ và truy tặng Huân chương Kháng chiến đối với 8 liệt sĩ, ghi nhận những hy sinh, cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.


Chiều 24.7, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng và truy tặng Huân chương Kháng chiến cho các liệt sĩ có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, đã báo cáo tóm tắt hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời thông tin quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền truy tặng Huân chương Kháng chiến đối với các liệt sĩ.

Cà Mau truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã trao danh hiệu vinh dự nhà nước mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 4 mẹ được Chủ tịch nước truy tặng

ẢNH: CTV

Theo đó, danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng cho 4 mẹ gồm: mẹ Nguyễn Thị Hàng (xã Khánh Bình), mẹ Định Thị Lẹ (xã Nguyễn Việt Khái), mẹ Nguyễn Thị Mười (xã Khánh An) và mẹ Phan Thị Hiền (phường Vĩnh Trạch). Trong 4 mẹ được truy tặng, có 2 mẹ có chồng và con là liệt sĩ, 2 mẹ có 2 con là liệt sĩ. Việc truy tặng là sự ghi nhận đối với những hy sinh, mất mát to lớn của các mẹ trong các cuộc kháng chiến.

Dịp này, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Kháng chiến cho 8 liệt sĩ gồm: Nguyễn Văn Hùng và Võ Văn An (cùng quê xã An Trạch); Nguyễn Văn Quới (xã Hòa Bình); Nguyễn Chí Dũng (xã Tân Thuận); Nguyễn Văn Việt (phường Giá Rai); Trần Minh Đức (xã Quách Phẩm); Nguyễn Văn Năm (phường Lý Văn Lâm) và Trần Văn Tảo (xã Phú Tân).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định những thành quả về độc lập, hòa bình và phát triển hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ. 

Ông Sử nhấn mạnh, mỗi danh hiệu vinh dự nhà nước mẹ Việt Nam anh hùng và Huân chương Kháng chiến được truy tặng là sự ghi nhận thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến ấy.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

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