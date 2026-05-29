Liệt sĩ Đinh Văn Kiên được đề nghị truy tặng Anh hùng LLVT nhân dân

Theo đó, có 4 cá nhân được đề nghị phong tặng, 3 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân, 9 cá nhân được đề xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Cụ thể, trong 3 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có liệt sĩ Đinh Văn Kiên, nguyên Tiểu đội phó Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27, Quân khu 4 (nay là Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12).

Trong kháng chiến chống Mỹ, liệt sĩ Đinh Văn Kiên là xạ thủ B40. Ông sinh năm 1950, quê ở Nghệ An, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1969.

Sau khi nhập ngũ, ông tích cực rèn luyện và lập nhiều chiến công như: bắn rơi máy bay F4, tiêu diệt 5 xe tăng, góp phần làm phá sản chiến thuật "trâu rừng" của địch... Với thành tích này, ông đã được khen tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe tăng và nhiều huân chương cao quý.

2 cá nhân còn lại được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thượng tá Trần Văn Giang, nguyên Chính ủy Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân; chuẩn úy Nguyễn Đình Cương, nguyên sĩ quan điều khiển, Tiểu đoàn 93, Trung đoàn 261, Sư đoàn 361 (nay thuộc Sư đoàn 367), Quân chủng Phòng không - Không quân.

4 cá nhân được đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm: thiếu úy Lê Văn Khánh, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân;

Thiếu úy Đào Đoàn Thế Hùng, nguyên sĩ quan điều khiển Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 263, Sư đoàn 361 (nay thuộc Sư đoàn 367), Quân chủng Phòng không - Không quân;

Thượng sĩ Trần Duy Tưởng, nguyên trắc thủ phương vị, Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 263, Sư đoàn 361 (nay thuộc Sư đoàn 367), Quân chủng Phòng không - Không quân;

Trung sĩ Lê Xuân Linh, nguyên trắc thủ góc tà, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261, Sư đoàn 361 (nay thuộc Sư đoàn 367), Quân chủng Phòng không - Không quân.

9 cá nhân được đề xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc gồm: đại tá Lê Anh Sơn, Phó cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng;

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử (Nhà máy Z199);

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Nam, nhân viên in ấn tài liệu, Ban Bảo đảm vật chất huấn luyện, Phòng Đào tạo, Trường quân sự, Quân khu 7;

Trung tá Lê Ngọc Sáng, Trợ lý Quản lý nghiên cứu khoa học, Phòng Khoa học quân sự, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa;

Thượng tá Lê Đình Hậu, Phó chủ nhiệm Bộ môn Bắn súng bộ binh 3, Khoa Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, Trường sĩ quan Lục quân 1;

Thượng tá Bùi Như Hóa, Phó chủ nhiệm Bộ môn Chiến thuật Hỏa khí, Khoa Binh chủng, Trường sĩ quan Lục quân 2;

Thượng tá Đỗ Thanh Hòa, Phó viện trưởng kiêm Chủ nhiệm khoa Điều trị và Chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, Viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108;

Đại tá Nguyễn Vũ Hà, Phó tổng giám đốc Viettel; thượng tá Nguyễn Đạt, Phó tổng giám đốc Viettel.