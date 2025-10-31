Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Cà Mau tuyển dụng gần 1.400 viên chức sự nghiệp giáo dục

Gia Bách
Gia Bách
31/10/2025 20:12 GMT+7

Năm 2025, ngành giáo dục tỉnh Cà Mau sẽ tuyển dụng 1.377 viên chức để bổ sung nhân lực cho các trường trực thuộc UBND xã, phường.

Ngày 31.10, tin từ Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết, sở vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2025, với mục tiêu không chỉ lấp đầy biên chế thiếu hụt mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ ở từng cấp học.

Theo thống kê, tổng số người làm việc được giao cho toàn ngành là 21.423, trong khi hiện có 19.808 người. Nhu cầu tuyển dụng năm nay lên tới 1.377 viên chức, gồm 916 giáo viên và 461 nhân viên. Đây được xem là đợt tuyển dụng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây của ngành giáo dục tỉnh Cà Mau.

- Ảnh 1.

Năm 2025, Cà Mau sẽ tuyển dụng 1.377 viên chức để bổ sung nhân lực cho các trường trực thuộc UBND xã, phường

ẢNH: G.B

Trong đó, khối mầm non cần bổ sung 349 người (246 giáo viên, 103 nhân viên), tiểu học tuyển 619 người (404 giáo viên, 215 nhân viên) và THCS cần 409 người (266 giáo viên, 143 nhân viên). Việc phân bổ chỉ tiêu được xác định dựa trên tình hình thiếu hụt giáo viên tại từng địa phương và yêu cầu mở rộng quy mô trường lớp trong năm học mới.

Các tiêu chuẩn tuyển dụng được áp dụng chặt chẽ theo quy định về trình độ chuyên môn, chức danh nghề nghiệp và điều kiện dự tuyển. Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng, nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã, phường nơi có đơn vị tuyển dụng. Thời gian nhận phiếu đăng ký 30 ngày, bắt đầu từ ngày 30.10.2025 và kỳ xét tuyển dự kiến tổ chức trong tháng 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau (số 4, Lê Thị Riêng, P.Tân Thành).

Đại diện Sở GD-ĐT Cà Mau nhấn mạnh, việc tuyển dụng viên chức lần này nhằm bảo đảm đủ nhân lực cho các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và quản lý, đồng thời hướng tới xây dựng đội ngũ có năng lực, phẩm chất, và chuyên môn đạt chuẩn. Mọi công dân đủ điều kiện đều có quyền tham gia. Việc tuyển dụng phải công khai, công bằng, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Người trúng tuyển phải được bố trí đúng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.



