Cà Mau: Xác minh nhóm người vào trường mầm non dùng 'chiêu trò' tặng quà, bán hàng

Hộp tinh dầu thông đỏ được người tự xưng là nhân viên của C.C bán cho các cô giáo Trường mầm non Sao Mai giá 1 triệu đồng/hộp Trường mầm non Sao Mai cung cấp

Theo cô Vân, chiều 16.2, có 2 người (1 nam và 1 nữ) đến trường giới thiệu là nhân viên của chi nhánh C.C. xin vào để tư vấn về sữa, thuốc uống, cách chăm sóc cho trẻ tự kỷ, tăng động và tặng một số sản phẩm của C.C cho giáo viên, nhân viên dùng để quảng cáo cho C.C. Vì sắp tới đây, C.C sẽ mở chi nhánh cách trường khoảng 1km.

"Bản thân tôi thấy đây là nội dung hay, phục vụ cho công tác giảng dạy nên đồng ý cho họ vào. Ban đầu, họ tặng cho tất cả giáo viên, nhân viên của trường là hộp thuốc hoạt huyết dưỡng não. Sau đó, họ bán hộp viên nghệ sữa ong chúa linh chi đỏ với giá 300.000 đồng nhưng sau đó trả lại cho người mua vì muốn thu tiền lấy hên. Tiếp đến, họ bán sữa non tổ yến với giá 700.000 đồng/hộp, họ cũng thu tiền và trả lại người mua. Đến khi mang ra bán tinh dầu thông đỏ ra bán với giá 1 triệu đồng/hộp, cũng thu tiền nhưng nhanh như cơn gió, họ lên xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Trường có 18 người mua tinh dầu thông đỏ", cô Vân kể.

Người này tự giới thiệu tên Nga và nhân viên của C.C

Cũng theo cô Vân, Trường mầm non Sao Mai có 36 nhân viên, giáo viên nhưng thời điểm đó có mặt khoảng 18-20 người.

"Sau đó, chúng tôi gọi điện đến nhiều trường mầm non trong huyện, cũng có trường bị "lừa" giống như chúng tôi. Người nữ giới thiệu mình tên Nga, tôi có chụp được hình của người nữ lại và đã cung cấp cho cơ quan công an. Ngày hôm nay (17.2), đại diện Công an H.Năm Căn có đến làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và Phòng GD-ĐT cũng mời lãnh đạo trường lên làm việc", cô Vân nói.

Thầy Phan Thanh Việt, Trưởng phòng GD-ĐT H.Năm Căn, nói: "Tôi đã nắm vụ việc và đề nghị các trường báo cáo bằng văn bản để chúng tôi nắm rõ câu chuyện. Đồng thời, Phòng cũng có công văn nhắc nhở các trường về vụ việc".

Được biết H.Năm Căn có 4 trường mầm non có nhóm người đến tặng quà và bán hàng gồm: Trường mầm non Sao Mai, Trường mầm non TT.Năm Căn, Trường mầm non 28.7, Trường mẫu giáo Sơn Ca. Trong đó, Trường mầm non TT.Năm Căn mua hàng trị là 30 triệu, Trường mầm non Sao Mai 18 triệu đồng, Trường mầm non 28.7 là hơn 16,9 triệu đồng và Trường mẫu giáo Sơn Ca 8 triệu đồng.

Trao đổi qua điện thoại, ông Dư Minh Hùng, Bí thư H.Năm Căn, cho biết: "Tôi đã chỉ đạo công an huyện xác minh nhóm người vào các trường tặng quà và bán hàng trên".