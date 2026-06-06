Cà Mau: Yêu cầu hủy quyết định cảnh cáo một hiệu trưởng do sai sót trình tự

Ngày 6.6, ông Trần Quốc Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Định Thành, Cà Mau), cho biết đã được triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc giải quyết khiếu nại lần hai liên quan đến quyết định kỷ luật đối với ông.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 8.1.2026, Chủ tịch UBND xã Định Thành ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND thi hành kỷ luật ông Dũng bằng hình thức cảnh cáo. Không đồng ý với quyết định này, ông Dũng khiếu nại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hủy bỏ quyết định kỷ luật và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu do Chủ tịch UBND xã Định Thành ban hành ẢNH: G.B

Đến ngày 13.3.2026, Chủ tịch UBND xã Định Thành ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần đầu, giữ nguyên hình thức kỷ luật. Tiếp tục không đồng tình với kết quả giải quyết, ngày 8.4.2026, ông Dũng gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Cà Mau.

Kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh Cà Mau cho thấy quá trình xử lý kỷ luật đối với ông Dũng tồn tại nhiều sai sót về thành phần, trình tự và thủ tục.

Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Định Thành đã cơ cấu ông N.N.A.H (trưởng một phòng của xã) tham gia Hội đồng kỷ luật. Cơ quan xác minh xác định việc này không đúng thành phần theo quy định tại khoản 3 điều 35 Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, quy trình xử lý kỷ luật ông Dũng được xác định chưa bảo đảm thời gian thông báo theo quy định. Giấy mời họp Hội đồng kỷ luật được ban hành ngày 29.12.2025 nhưng đến ngày 30.12.2025 đã tổ chức họp xem xét kỷ luật đối với ông Dũng. Cơ quan giải quyết khiếu nại kết luận thời gian thông báo như trên không bảo đảm quy định của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về thời hạn chuẩn bị trước khi tiến hành họp kiểm điểm.

Đặc biệt, cơ quan xác minh còn xác định UBND xã Định Thành đã bỏ qua bước đầu tiên trong quy trình xử lý kỷ luật. Theo đó, khi thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 01/KL-UBND ngày 3.10.2025, địa phương không tổ chức họp kiểm điểm mà tiến hành luôn bước họp Hội đồng kỷ luật. Việc này được kết luận chưa bảo đảm trình tự quy định tại điều 32 và điều 33 Nghị định 112/2020/NĐ-CP...

Trên cơ sở kết quả xác minh, đối thoại và các tài liệu thu thập được, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kết luận nội dung khiếu nại lần hai của ông Trần Quốc Dũng đối với Quyết định số 23/QĐ-UBND là có cơ sở, nội dung khiếu nại đúng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Định Thành hủy bỏ Quyết định số 23/QĐ-UBND về thi hành kỷ luật và Quyết định số 416/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại lần đầu; đồng thời tổ chức thực hiện lại Kết luận nội dung tố cáo số 01/KL-UBND ngày 3.10.2025 đối với ông Dũng theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã Định Thành được giao xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham mưu ban hành các quyết định chưa bảo đảm quy định; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

6.6, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Định Thành, để làm rõ thông tin liên quan vụ việc, tuy nhiên vị này không nghe máy.