Cả mẹ con ăn ngủ xuyên đêm ngoài đường chờ xem diễu binh 30.4 ở TP.HCM

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lúc 0 giờ, nhiều bạn trẻ và người lớn đã đổ về các tuyến đường gần khu vực gần Dinh Độc Lập (Q.1) để chuẩn bị xem lễ tổng duyệt diễu binh cấp nhà nước diễn ra vào sáng nay (27.4).

Chị Trinh (32 tuổi, ở Kiên Giang) chia sẻ, chị đã bắt xe khách từ quê lên TP.HCM lúc 9 giờ sáng để tham gia lễ tổng duyệt và đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc 23 giờ tối 26.4. Chị Trinh dẫn theo con gái 7 tuổi lên thành phố để có cơ hội chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành.

Cầm lá cờ Tổ quốc, chị Trinh vui mừng cho hay: "Xem mọi người đăng hình diễu binh, tôi háo hức vô cùng. Nhân dịp cuối tuần con được nghỉ học, tôi quyết định bắt xe lên TP.HCM luôn. Mọi người ở đây rất hòa đồng, thân thiện. Tôi rất mong chờ được xem buổi tổng duyệt vào 7 giờ sáng".

Cả mẹ và con ăn ngủ xuyên đêm ngoài đường háo hức chờ xem diễu binh 30.4 ẢNH: UYỂN NHI

Tại đường Lê Duẩn (đoạn bên hông nhà thờ Đức Bà), nhiều người dựng lều và trang bị để cắm trại xuyên đêm ở trung tâm TP.HCM. Cùng với cờ Tổ quốc và băng rôn, mọi người hòa ca bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, không khí lễ hội tràn ngập khắp các con phố.

Chị Thạnh (48 tuổi) cùng con trai từ Q.2 (TP.HCM) ngồi chờ ở đường Lê Duẩn từ 21 giờ tối 26.4. Chị chia sẻ, vì đã bỏ lỡ ngày sơ duyệt diễu binh tối 25.4, nên lần này chị lên kế hoạch đến sớm để được chiêm ngưỡng các màn diễu binh, diễu hành. Chỉ tay về phía con trai, chị cười: "Con rất thích xem các lực lượng diễu binh, đặc biệt là khối cựu chiến binh, những người đã có nhiều cống hiến cho dân tộc Việt Nam".

Để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông trước lượng người đổ về đông đảo, các lực lượng Công an TP.HCM đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các phương án kịp thời. Nhiều chốt kiểm soát và hướng dẫn được thiết lập tại các giao lộ trọng điểm. Lực lượng làm nhiệm vụ túc trực liên tục để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân, ngăn ngừa tình trạng ùn tắc, chen lấn hay xô đẩy.

Sau 2 đợt tổng hợp luyện và sơ duyệt, 7 giờ sáng nay (27.4) sẽ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước trên đường Lê Duẩn, phía trước Dinh Độc Lập.

Đợt tổng duyệt lần này có 56 khối diễu, diễu hành cùng các trực thăng, máy bay chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tiến về trung tâm thành phố để tổng duyệt trên bầu trời TP.HCM.

Lễ diễu binh chính thức kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng 30.4, trên trục đường Lê Duẩn. Sau đó chia thành 4 hướng và di chuyển về vị trí tập kết ở công viên Tao Đàn, công viên bến Bạch Đằng, sân vận động Hoa Lư và công viên Lê Văn Tám.

