Cả nhà phải nhập viện sau khi ăn khoai tây mọc mầm, 1 người đã tử vong

Ngày 24.7, thông tin từ Trung tâm Y tế Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn.

Các bệnh nhân này trong 1 gia đình, nhập viện với các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn và nôn. Khai thác thông tin từ người nhà bệnh nhân, bác sĩ cho biết trước khi xuất hiện các triệu chứng trên, 4 người này đã ăn món canh nấu từ khoai tây, trong đó có một số củ đã mọc mầm.

Khoai tây mọc mầm ẢNH: L.C TẠO BỞI GEMINI

Trong số 4 bệnh nhân, một phụ nữ 69 tuổi có diễn biến nặng nhất và theo người nhà cho biết là người ăn nhiều khoai tây nhất trong bữa ăn. Người này có tiền sử bệnh tim mạch, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng, sau đó nôn nhiều và trụy mạch.

Các y, bác sĩ đã khẩn trương hồi sức cấp cứu và cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

3 người còn lại triệu chứng ngộ độc nhẹ hơn, người mẹ được theo dõi, điều trị tại trạm y tế xã, 2 người con được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị và sức khỏe đã ổn định.

Các bác sĩ cho biết chưa thể kết luận chính thức nguyên nhân khiến 4 người này bị ngộ độc do khoai tây mọc mầm, tuy nhiên khoai tây mọc mầm hoặc phần vỏ chuyển sang màu xanh, hàm lượng các glycoalkaloid tự nhiên, chủ yếu là solanine và chaconine có thể tăng cao.

Nếu ăn phải với lượng đủ lớn, các chất này có thể gây ngộ độc với các biểu hiện như: buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc tê rát vùng miệng, họng.

Trường hợp nặng có thể dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn ý thức, suy hô hấp, co giật và đe dọa tính mạng, nhất là ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền.