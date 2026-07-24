Vụ phòng khám lừa dối hàng trăm bệnh nhân: Sở Y tế Nghệ An lên tiếng

Ngày 24.7, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ quan này đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An (số 72, Lê Lợi, P.Thành Vinh, Nghệ An).

Theo báo cáo, phòng khám này được cấp giấy phép hoạt động vào tháng 9.2024 với 104 kỹ thuật được phép thực hiện. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 tháng sau khi đi vào hoạt động, phòng khám đã bộc lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng, mang tính hệ thống, bị đơn vị chức năng phát hiện, xử lý.

Phòng khám đa khoa y học Nghệ An ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, tháng 11.2024, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An kiểm tra phòng khám trên và xác định có 2 hành vi vi phạm, gồm: cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động và không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề theo quy định.

Phòng khám này sau đó bị xử phạt hành chính 86 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 2 tháng. Ông Phan Hữu Khoa, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám, cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 1 tháng.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản gửi UBND TP.Vinh (cũ) đề nghị giám sát hoạt động của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở hoạt động trở lại.

Tháng 5.2025, sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh của dư luận và một số đơn thư của người dân, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra phòng khám này và phát hiện 2 hành vi vi phạm: không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề; vi phạm quy định cơ bản về trang phục và nhận diện nghề nghiệp. Sở Y tế Nghệ An đã xử phạt 8,7 triệu đồng.

Lập phòng khám rồi 'vẽ bệnh' để lừa hàng trăm khách hàng

Các bị can bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sở Y tế Nghệ An cho biết, trong năm 2026, sở tiếp tục xây dựng kế hoạch hậu kiểm và nhận định diễn biến ở phòng khám này phức tạp nên đã chủ động phối hợp Công an tỉnh Nghệ An, cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 10 bị can làm việc tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An để điều tra hành vi lừa dối khách hàng.

Các bị can này đã dùng các thủ đoạn thổi phồng tình trạng bệnh của bệnh nhân, thậm chí sử dụng các thủ đoạn như: bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang. Lo sợ về tình trạng bệnh tật, hàng trăm bệnh nhân đã phải sử dụng dịch vụ tại đây với giá "cắt cổ".