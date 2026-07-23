Lập phòng khám rồi 'vẽ bệnh' để lừa hàng trăm khách hàng

Ngày 23.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can để điều tra hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (số 72 Lê Lợi, P. Thành Vinh, Nghệ An).

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



10 bị can bị khởi tố gồm: Tạ Thị Cẩm Vân (39 tuổi), Lê Thị Dung (43 tuổi), đều ngụ, Hà Nội; Phạm Thị Lộc Thịnh (33 tuổi), ngụ P.Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Tất Tín (47 tuổi), ngụ xã Sông Đà, Phú Thọ; Hà Thị Bình (70 tuổi), ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa; Đặng Hoàng Hiếu (43 tuổi), ngụ P.Vinh Phú, Nghệ An; Bùi Thị Khai (35 tuổi), ngụ tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thanh Mai (69 tuổi), ngụ P.Trường Vinh, Nghệ An); Bùi Thị Sinh (33 tuổi), ngụ P.Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Trinh (31 tuổi), ngụ xã Đông Lộc, Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng tháng 9.2024, nhóm bị can kể trên thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, Vân tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Dùng nhiều thủ đoạn để lừa bệnh nhân

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm người này tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, nhóm này dùng thủ đoạn "vẽ bệnh", bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh, như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay. Do bị tạo áp lực tâm lý, nhiều người bệnh phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Các bị can bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



Để thu hút khách hàng, phòng khám này quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu với chi phí thấp.

Quá trình điều tra, công an xác định, nhóm này còn sử dụng sữa đậu nành bơm vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo "dịch mủ", sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng.

Thậm chí, nhóm này còn sử dụng thủ đoạn bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang cho bệnh nhân.

Lợi dụng tâm lý lo lắng của bệnh nhân, nhóm người này thúc ép bệnh nhân quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao. Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhóm này chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo những "gói điều trị" khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Cơ quan công an làm việc với 2 bị trong nhóm 10 bị can bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



Bước đầu, cơ quan công an xác định có hàng ngàn lượt người đã đến thăm khám, điều trị tại phòng khám này. Đến nay, cơ quan công an đã làm việc với gần 100 bị hại.

Cơ quan công an kêu gọi những người từng khám, điều trị tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (trung tá Nguyễn Hà Dũng, số điện thoại 0877556556, trung tá Phạm Đức Hoài, số điện thoại 0945183777) để được hướng dẫn, giải quyết.