Chuyện lạ ở Nghệ An: 9 công trình hoàn thành khi chưa có chủ trương đầu tư

Ngày 16.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Trần Kim Đoàn, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, Nghệ An, cho biết Thanh tra tỉnh Nghệ An đang thanh tra 9 công trình ở xã này đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng nhưng không có hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu, quyết toán.

Theo ông Đoàn, sau khi sáp nhập xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lương Sơn phát hiện 9 công trình xây dựng do UBND xã Tràng Sơn (cũ) làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng đang nợ nhà thầu vì thiếu hồ sơ, thủ tục pháp lý.

9 công trình này bao gồm 1 nhà để xe cho học sinh Trường THCS xã Tràng Sơn (khoảng 700 triệu đồng) và 8 tuyến đường giao thông nông thôn, được xây dựng vào các năm 2023 - 2024 với tổng vốn đầu tư hơn 6,2 tỉ đồng. Ngoài ra, từ năm 2014 - 2024, xã Tràng Sơn đã thực hiện 83 công trình sửa chữa, bảo trì với số tiền gần 3,5 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được quyết toán vì thiếu hồ sơ, thủ tục.

Một trong số các tuyến đường giao thông bằng bê tông hoàn thành từ năm 2024 tại xã Tràng Sơn (cũ) nhưng không có hồ sơ, thủ tục để thanh quyết toán cho nhà thầu ẢNH: K.HOAN

Theo ông Đoàn, sau khi sáp nhập xã (xã Lương Sơn được hình thành sau khi sáp nhập các xã Bài Sơn, Đông Sơn, Hồng Sơn và Tràng Sơn của H.Đô Lương cũ - PV), một số nhà thầu đã đến gặp lãnh đạo xã đề nghị thanh, quyết toán các công trình kể trên.

Tuy nhiên, do hồ sơ, thủ tục pháp lý các dự án này không đầy đủ theo quy định nên xã không thể thực hiện được yêu cầu của các nhà thầu.

"Sau khi phát hiện hàng loạt công trình đã thực hiện nhưng không có hồ sơ để quyết toán, chúng tôi rất bất ngờ và đã làm văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để xin phương án xử lý và hiện thanh tra tỉnh đang thanh tra", ông Đoàn cho hay.

Sai phạm từ đầu đến... cuối

Báo cáo kết quả kiểm tra bước đầu của Sở Tài chính Nghệ An cho biết, theo quy định của pháp luật, tất cả các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước phải được thực hiện tuần tự theo các giai đoạn: chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi); thực hiện dự án (lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, thi công xây dựng, giám sát, nghiệm thu); kết thúc xây dựng (bàn giao, quyết toán, bảo hành, bảo trì).

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính Nghệ An, việc UBND xã Tràng Sơn (cũ) triển khai thi công và đưa vào sử dụng 9 công trình khi chưa hoàn thành thủ tục bắt buộc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư là hành vi bị nghiêm cấm quy định tại điều 16 luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và điều 12 luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Tương tự, việc quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dự án do cấp xã quản lý phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được thẩm định.

Trong đó, nội dung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là một nội dung bắt buộc, đảm bảo điều kiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3 điều 18 luật Đầu tư công 2019.

Tuy nhiên, 9 công trình của UBND xã Tràng Sơn thực hiện được kiểm tra đều chưa có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cũng như văn bản thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi triển khai.

"Đây là hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 điều 16 luật Đầu tư công năm 2019", báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An nêu.

2 dãy nhà để xe cho học sinh Trường THCS Tràng Sơn đưa vào sử dụng gần 2 năm qua nhưng không có hồ sơ để thanh toán cho nhà thầu ẢNH: K.HOAN

Ngoài ra, đối chiếu với thực tế hồ sơ tại 9 công trình đã thực hiện, việc UBND xã Tràng Sơn quyết định đầu tư dự án khi chưa có văn bản thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Đô Lương (cũ) là hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 5 điều 12 luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Trong hồ sơ do UBND xã Tràng Sơn (cũ), không có tài liệu liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định được nguồn vốn đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu.

Đối với 83 công trình sửa chữa, bảo trì, căn cứ các hồ sơ do UBND xã Lương Sơn cung cấp cho Sở Tài chính, UBND xã Tràng Sơn (cũ) đã phê duyệt 83 công trình này khi không cân đối được nguồn lực dẫn tới việc chậm thanh toán cho các bên liên quan khi đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng.

"Điều này vi phạm nguyên tắc trong lập dự toán, quản lý ngân sách, gây nợ đọng không có khả năng thanh toán, không phù hợp với các quy định tại luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn", báo cáo nêu.

Sau khi kiểm tra, Sở Tài chính Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An giao cơ quan thanh tra thanh tra các công trình này.

Ông Trần Kim Đoàn cũng cho biết, sau khi sáp nhập xã, lãnh đạo chủ chốt xã Tràng Sơn (cũ) đã nghỉ hưu và nghỉ trước tuổi theo chế độ.