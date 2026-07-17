Nghệ An chi 500 tỉ 'giải cứu' 2 tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng

Dự án nâng cấp mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông (giai đoạn 2) dài gần 1 km, rộng 24 m, đi qua 2 phường Vinh Phú và Vinh Lộc nhiều năm qua trở thành "con đường khốn khổ" do bị xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2024, con đường này được khởi công nâng cấp với mức đầu tư hơn 217 tỉ đồng. Tuy nhiên, do thiếu vốn và vướng khâu giải phóng mặt bằng nên sau khi nhà thầu thi công lắp được một số đoạn cống thoát nước, dự án phải dừng lại.



Thi công cống thoát nước tại đường Hải Thượng Lãn Ông ẢNH: K.HOAN

Do xuống cấp nghiêm trọng, đã có dự án nâng cấp nên không còn được duy tu, mặt đường sau đó bị biến dạng nhanh chóng, nhiều đoạn chỉ còn trơ lại nền đất. Sau mỗi trận mưa lớn, đường biến thành ruộng với nhiều ổ voi, ổ gà, khiến xe cộ qua lại rất khổ sở.

Nhiều người dân sinh sống gần đó ám ảnh với tuyến đường, có những thời điểm, nhiều người chọn phương án đi vòng đường khác với quãng đường xa hơn nhiều, để tránh sập ổ gà.

Ông Lê Văn Quang, một người dân sinh sống ở đây, than thở: "Giờ cao điểm, xe máy, ô tô nối đuôi nhau bò, phải liên tục đánh lái đi theo hình dích dắc vì ổ gà dày đặc. Có những hố sâu, trời mưa nước ngập không nhìn thấy đã trở thành cái bẫy. Nhiều hôm tôi phải dắt xe máy, không dám đi vì sợ sập ổ gà.

Chúng tôi đã rất nhiều lần kiến nghị tỉnh sớm cho tiếp tục thi công dự án để đi lại, chứ đường phố mà còn thua cả đường làng".

Người dân phá dỡ tường rào để bàn giao mặt bằng ẢNH: K.HOAN

Mới đây, sau khi thị sát tuyến đường, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã chỉ đạo các sở, ngành bố trí vốn và khẩn trương tái khởi động việc thi công dự án. Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, sau khi được quan tâm "giải cứu", đơn vị thi công đã tiến hành thi công hạng mục cống thoát nước. Một số nhà dân có đất nằm trong dự án đang được giải tỏa.

Một lãnh đạo P.Vinh Phú cho biết, đến nay, người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận với phương án đền bù và chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Dự kiến trước ngày 30.7, địa phương sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng để nhà thầu thi công.

Ông Phan Văn Bình, Phó giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (chủ dự án), cho biết, cơ quan này đang đốc thúc chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng đúng thời hạn và thúc nhà thầu sau khi có mặt bằng phải đảm bảo hoàn thành tuyến đường trước ngày 30.11 như tiến độ UBND tỉnh Nghệ An giao.

Tương tự, dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều (P.Trường Vinh, Nghệ An) dài khoảng 1 km được phê duyệt đầu tư nâng cấp từ nhiều năm trước, rộng 24 m, kinh phí 256 tỉ đồng.

Thi công đường Nguyễn Gia Thiều ẢNH: K.HOAN

Sau khi thi công được ít ngày thì "đắp chiếu" vì thiếu vốn và vướng mặt bằng do nhiều công trình nhà dân nằm trong phạm vi mở đường. Bị "bỏ rơi", con đường vốn đã chật chội và xuống cấp đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân mỗi khi qua lại.

Đây là con đường đi qua nhiều trường học, bệnh viện nên mật độ xe cộ qua lại đông, vào giờ cao điểm, liên tục xảy ra ùn ứ. Mặt đường phần lớn đã bị biến dạng, bong tróc hoàn toàn, tạo ra nhiều ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại, nhất là vào ban đêm.

Sau khi kiểm tra dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, cải tạo theo hiện trạng với mặt đường rộng 9 m, vỉa hè mỗi bên dự kiến 1 m. Dự án được giao cho UBND P.Trường Vinh làm chủ đầu tư. Hiện, sau khi được "giải cứu", dự án đã được khởi động trở lại.

Một lãnh đạo UBND P.Trường Vinh cho biết, do không phải giải phóng mặt bằng nên dự án dự kiến sẽ hoàn thiện trước ngày 30.8.