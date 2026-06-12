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Đường xuống cấp, đi lại khó khăn

Trương Thuận
Trương Thuận
12/06/2026 07:00 GMT+7

Đường Nguyễn Quang Bật, P.Cát Lái (trước đây thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức), TP.HCM đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng nặng do hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, trong khi lưu lượng xe tải, xe ô tô qua đây khá dày, khiến mặt đường ngày càng loang lổ. Những ngày nắng, mặt đường bong tróc đất đá, xe qua lại gây bụi mù mịt; khi trời mưa, nhiều đoạn đọng nước, sình lầy khiến người đi xe máy phải liên tục tránh né, tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã. Đây cũng là tuyến đường dẫn vào khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi nên mật độ người dân đi lại cao, trong đó nhiều người già, trẻ nhỏ.

Đường xuống cấp, đi lại khó khăn- Ảnh 1.
Đường xuống cấp, đi lại khó khăn- Ảnh 2.

Đường Nguyễn Quang Bật, P.Cát Lái bị hư hỏng nặng, đọng nước, đi lại khó khăn

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tương tự, đường Nguyễn Hữu Nam, P.Long Bình (trước đây thuộc P.Long Bình, TP.Thủ Đức), TP.HCM cũng xuất hiện tình trạng bong tróc, nhiều đoạn trũng thấp gây khó khăn cho việc đi lại. Người dân cho biết khu vực này thường xuyên có xe tải và ô tô chở hàng lưu thông, khiến mặt đường nhanh xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà với nước đọng trông như… ao cá.

Đường xuống cấp, đi lại khó khăn- Ảnh 3.

Mặt đường Nguyễn Hữu Nam, P.Long Bình bong tróc đất đá

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Người dân mong cơ quan chức năng sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp 2 tuyến đường nói trên để bảo đảm việc đi lại thuận tiện và an toàn.

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