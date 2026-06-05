Nhà chờ xe buýt nằm giữa đường

Tại đường Trường Chinh, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến Phan Huy Ích, P.Tân Sơn (trước đây thuộc P.15, Q.Tân Bình) và ở chiều ngược lại P.Tây Thạnh (trước đây thuộc P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), TP.HCM, nhiều nhà chờ xe buýt nằm ngay giữa đường, gây khó khăn và nguy hiểm cho hành khách cũng như xe cộ lưu thông.

Người dân trong khu vực cho biết các đơn vị chức năng đã tháo dỡ dải phân cách bê tông, đảo trồng cây xanh giữa hai làn xe và trải nhựa mặt đường, nhằm tăng bề rộng con đường để tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, đơn vị phối hợp thi công chưa đồng bộ nên trên đoạn đường này vẫn còn 3 nhà chờ xe buýt chưa được di dời, nằm ngay giữa đường che khuất tầm nhìn, gây nguy cơ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, hành khách muốn tới nhà chờ xe buýt phải băng qua làn xe hỗn hợp, rất nguy hiểm; còn đứng bên lề đường thì không biết xe có đón không.

Nhà chờ xe buýt trên đường Trường Chinh chưa được tháo dỡ, cản trở giao thông ẢNH: NHƯ THẢO

Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng di dời những nhà chờ xe buýt này đến nơi thích hợp để xe cộ lưu thông thông thoáng, an toàn hoặc lắp đặt bảng chỉ dẫn để hành khách đón xe thuận tiện.