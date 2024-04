Sau 6 năm hoàn thiện, chung cư vẫn chưa có chủ trương đầu tư

Người dân mua chung cư này đã nhiều lần căng băng rôn gây sức ép đề nghị chủ đầu tư cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) như cam kết, nhưng đến nay dự án vẫn chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An - thủ tục đầu tiên để "khai sinh" dự án. Vì thế, tòa nhà này chưa được giám định, nghiệm thu để cấp sổ hồng, dù người dân đã nhận căn hộ và sinh sống từ nhiều năm qua.



Tòa chung cư 72 Lê Lợi đã hoàn thành từ năm 2018 KHÁNH HOAN

C HƯA "KHAI SINH" ĐÃ HOÀN THIỆN

Ngày 30.11.2015, Công ty CP muối - thương mại Nghệ An và Công ty CP Tập đoàn đầu tư - xây dựng Bảo Sơn (gọi tắt Công ty Bảo Sơn) ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại khu đất 72 Lê Lợi, TP.Vinh có diện tích 4.342 m2 với tổng giá trị 26 tỉ đồng. Ngày 19.4.2016, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định đồng ý cho Công ty Bảo Sơn thuê lại khu đất này. Một ngày sau, UBND tỉnh quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho dự án đầu tư xây dựng tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp tại 72 Lê Lợi.

Trên cơ sở phê duyệt thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật của Bộ Xây dựng, tiếp đó, Sở Xây dựng Nghệ An cấp giấy phép xây dựng cho dự án chung cư 72 Lê Lợi. Tháng 9.2017, Sở TN-MT Nghệ An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Bảo Sơn.

Năm 2018, sau khi chung cư 31 tầng này hoàn thành, chủ đầu tư đề nghị Cục Giám định chất lượng công trình (Bộ Xây dựng) nghiệm thu công trình nhưng do thiếu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An, nên việc giám định không thực hiện được. Lúc này, nhiều hộ dân mua chung cư đã được bàn giao căn hộ và chuyển đến sinh sống tại tòa nhà cao 31 tầng này. Sau đó, người dân mua chung cư tiếp tục được bàn giao căn hộ, và đến nay chủ đầu tư cho biết đã có gần 500 hộ trên tổng số 535 căn hộ được bàn giao và người dân đã vào ở.

Để có cơ sở giám định chất lượng công trình và cấp sổ hồng cho người dân mua chung cư, nhiều năm qua chủ đầu tư có nhiều văn bản đề nghị các sở ngành và UBND tỉnh Nghệ An "gỡ rối", nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý.

Người dân mua chung cư số 72 Lê Lợi căng băng rôn đòi giấy chứng nhận quyền nhà ở KHÁNH HOAN

V ƯỚNG MẮC THỦ TỤC

Năm 2023, trong báo cáo đóng góp ý kiến về dự án này, Sở KH-ĐT Nghệ An cho rằng việc Công ty Bảo Sơn đề nghị Sở tham mưu UBND tỉnh Nghệ An quyết định chủ trương đầu tư cho dự án tại thời điểm mà nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, đất đai và đã triển khai xây dựng dự án trên thực địa là không đúng quy định về trình tự thủ tục về đầu tư. Tương tự, ý kiến của Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng cho rằng dự án không có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, việc chủ đầu tư, các cơ quan liên quan triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư là trái quy định pháp luật.

Để "gỡ rối" thủ tục pháp lý cho chung cư này, sau đó, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo lập tổ công tác rà soát, kiểm tra dự án chung cư do Thanh tra tỉnh Nghệ An chủ trì. Kết quả ban đầu của tổ công tác cho biết nguồn gốc khu đất này là của Công ty CP muối - thương mại Nghệ An thuê đất nhà nước, trả tiền hằng năm. Từ năm 2014 - 2015, công ty này và Công ty Bảo Sơn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất, thuê lại đất theo hình thức ban đầu để phục vụ kinh doanh thương mại. Sau đó, các sở ngành đã thực hiện nhiều thủ tục để chuyển đổi đầu tư thành dự án phát triển nhà ở thương mại.

Kết quả kiểm tra cũng cho hay, chủ đầu tư chung cư này đã thuê lại đất, chuyển đổi mục đích là đúng luật Đất đai. Tuy nhiên, theo luật Nhà ở, khu đất này phải qua đấu giá quyền sử dụng đất, phải đấu thầu dự án và chỉ định đầu tư trong trường hợp có đất ở. Dự án này chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh nhưng đã thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng dự án chung cư là sai quy định của luật Nhà ở. Việc khai sinh lại dự án là rất khó và do đó, việc cấp sổ hồng cũng rất khó thực hiện.

Một thành viên của tổ kiểm tra cho hay, các sở ngành Nghệ An sẽ phải làm việc với Bộ Xây dựng để tìm cách tháo gỡ thế khó cho chung cư này.