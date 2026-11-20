Đó là một trong những quy định mới đáng chú ý tại luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập cá nhân.

Dự án luật vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua chiều nay 20.11, với 475/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật chiều nay 20.11 ẢNH: QUOCHOI.VN

Thay đổi mấu chốt trong quy định nêu trên là nâng ngưỡng doanh thu năm lên 10 tỉ đồng thay vì 3 tỉ đồng.

Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng được lựa chọn áp dụng một trong 2 cách tính thuế: theo thu nhập tính thuế x thuế suất hoặc doanh thu tính thuế x thuế suất.

Nếu tính theo thu nhập, thuế suất áp dụng là 15%.

Nếu tính theo doanh thu, doanh thu được tính bằng phần vượt trên 1 tỉ đồng. Các mức thuế suất áp dụng theo ngành nghề như sau: phân phối, cung cấp hàng hóa 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp áp dụng thuế suất 5%.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%. Hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số 5%. Hoạt động kinh doanh khác 1%.

Liên quan ngưỡng doanh thu năm để doanh nghiệp được chủ động lựa chọn cách tính thuế, luật mới cũng nâng lên 10 tỉ đồng (luật hiện hành là 3 tỉ đồng).

Theo đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỉ đồng được lựa chọn tính thuế theo thu nhập tính thuế x thuế suất hoặc tỷ lệ % trên doanh thu. Điều kiện là, doanh nghiệp xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2027.

Quy định về nâng ngưỡng doanh thu năm được áp dụng cách tính thuế theo doanh thu lên 10 tỉ đồng áp dụng từ kỳ tính thuế 2027.