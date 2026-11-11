Gần 2,7 triệu hộ kinh doanh được giảm thuế 30%, cần kê khai như thế nào?

Theo Nghị định số 398/2026 của Chính phủ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỉ đồng/năm sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, sẽ có khoảng 2,69 triệu hộ kinh doanh sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân chiếm khoảng 99,86 số cá nhân, hộ kinh doanh trên cả nước. Cơ quan thuế đã có những hướng dẫn chi tiết đối với hộ kinh doanh trong việc kê khai để được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 398 của Chính phủ.

Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh được giảm của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, trên số thuế phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập và không phân biệt phương pháp tính thuế. Trường hợp đã kê khai thuế thu nhập cá nhân thì kê khai, bổ sung hồ sơ khai thuế để được giảm khi quyết toán thuế cả năm. Cụ thể, thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai đã có những hướng dẫn các bước tự kê khai để được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân và hộ kinh doanh, từ chọn hồ sơ đến kiểm tra số thuế được giảm.

Theo đó, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai lưu ý, cá nhân, hộ kinh doanh khai trong quý mới cần chọn đúng tờ khai chính thức, đúng quý/năm và kê khai giảm cho kỳ đó nếu đủ điều kiện. Trường hợp, nếu đã nộp tờ khai nhưng chưa kê khai giảm, người nộp thuế cần thực hiện tra cứu hồ sơ, khai bổ sung đúng kỳ đã nộp. Người nộp thuế không cộng số giảm của kỳ cũ vào quý kê khai mới.

Sau đó, hộ kinh doanh thực hiện các bước chung: Thêm Phụ lục 01 → Chọn áp dụng giảm thuế → Đối chiếu tiền thuế → Kiểm tra và hoàn tất nộp hồ sơ.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, mức giảm 30% tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Không mặc nhiên chọn Phụ lục 03 khi khai bổ sung do phụ lục này dùng để điều chỉnh khi đã được giảm nhưng tổng doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỉ đồng.

Dưới đây là minh họa các bước kê khai giảm 30% thuế thu nhập cá nhân cho hộ, cá nhân kinh doanh do thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai hướng dẫn:

Các bước kê khai giảm 30% thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh



