Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho giáo dục và y tế, cần lưu ý gì?

Thuế TP.Hà Nội vừa đưa ra lưu ý một số vấn đề cho người nộp thuế khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân với giảm trừ một số khoản chi phí y tế và giáo dục - đào tạo.

Theo quy định, chi phí y tế là các khoản chi cho khám chữa bệnh, tại các cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả với tổng số tiền không quá 23 triệu đồng/năm. Còn chi phí giáo dục là các khoản chi cho giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước với tổng không quá 24 triệu đồng/năm gồm: khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các kỹ năng chuyên môn khác.

Người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ được khấu trừ chi phí y tế với tổng số tiền không quá 23 triệu đồng/năm ẢNH: DUY TÍNH

Về điều kiện áp dụng, các khoản chi nêu trên để được giảm trừ, cần phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Lưu ý, đối với các khoản chi cho y tế, cần phải có thêm Bảng kê chi phí khám chữa bệnh, sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Người nộp thuế trước khi kết thúc điều trị, cần phải chú ý để lấy giấy tờ này, tránh ảnh hưởng đến việc giảm trừ thuế. Bên cạnh đó, hóa đơn, chứng từ để được giảm trừ, phải thể hiện thông tin người mua hàng chính xác là người nộp thuế hoặc người phụ thuộc.

Cơ quan thuế TP.Hà Nội lưu ý về các khoản chi phí sẽ không được tính giảm trừ. Cụ thể, các nguồn chi phí từ tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, nguồn chi từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nguồn bảo hiểm chi trả dưới mọi hình thức.

Để được hưởng chính sách giảm trừ đối với các khoản chi y tế, giáo dục - đào tạo, người nộp thuế hãy chủ động lưu giữ hóa đơn, chứng từ thanh toán và hồ sơ liên quan đến các khoản chi thực tế phát sinh trong năm.

Theo Nghị định 253/2026 quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế phải tự quyết toán thuế khi kê khai giảm trừ chi phí y tế, giáo dục. Do đó, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế căn cứ các khoản chi thực tế và đối chiếu theo quy định nên trên để kê khai giảm trừ vào thu nhập chịu thuế, qua đó bảo đảm đầy đủ quyền lợi của mình.