Người nộp thuế tự quyết toán khi giảm trừ chi phí y tế, giáo dục

Điểm mới của Nghị định 253 là cho trừ một số khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác. Tại khoản 2, điều 49 nêu cụ thể người nộp thuế được giảm trừ trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo đó, các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả tổng không quá 23 triệu đồng/năm. Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước tổng không quá 24 triệu đồng/năm, cụ thể khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Người lao động tự quyết toán thuế khi trừ chi phí y tế, giáo dục ẢNH: NGỌC THẮNG

Tuy nhiên, tại khoản 3 điều 51 Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định: "Trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân có đề nghị giảm thuế do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo quy định tại điều 40 của Nghị định này hoặc có phát sinh các khoản giảm trừ quy định tại điều 49 của Nghị định này mà người nộp thuế có yêu cầu thực hiện giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế thì người nộp thuế phải tự quyết toán thuế".

Ông Trần Xoa - Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang giải thích, với những quy định tại Nghị định 253 thì người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu thực hiện đưa chi phí y tế, giáo dục trước khi xác định thu nhập tính thuế. Thay vào đó, người lao động tự thực hiện quyết toán thuế. Những khoản trừ này chỉ người nộp thuế mới biết nên không thể ủy quyền cho doanh nghiệp chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế.

Không những vậy, khoản 5 điều 49 quy định các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác phát sinh vào năm nào thì được tính giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó, không được chuyển trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Trường hợp cá nhân đã thực hiện quyết toán thuế mà chưa có hóa đơn, chứng từ để xác định các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo quy định tại khoản 3 điều này thì việc điều chỉnh nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.