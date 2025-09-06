Cả nước hướng về đại lễ, Vinamilk Optimum nhìn về hậu phương của các Nữ quân nhân

Món quà đến từ sự thấu hiểu

Khi mẹ tạm vắng nhà để hoàn thành nhiệm vụ, ông bà, cha hoặc người thân trở thành hậu phương, thay mẹ chăm sóc con nhỏ. Nhiều em nhỏ trước đây thường bám mẹ, nhưng dần dần, các em cũng phần nào quen với hoàn cảnh, học cách tự lập hơn và biết nghe lời hậu phương trong gia đình những ngày xa mẹ.

Trong những ngày công tác xa, mẹ luôn trăn trở làm sao để con luôn được đảm bảo dinh dưỡng, ăn uống đủ chất để hệ tiêu hóa ổn định và đề kháng khỏe mạnh trong độ tuổi con đang khôn lớn. Nhất là khi mẹ không có bên, những lời dặn dò chỉ hay quan tâm chủ yếu diễn ra qua điện thoại.

Thấu hiểu những trăn trở này của mẹ, Vinamilk đã phối hợp với Ban tổ chức A80 Quân khu 4 và Quân khu 7 triển khai chương trình trao tặng 80 phần quà ý nghĩa là các voucher Optimum với tổng giá trị 160 triệu đồng đã được trao đến các nữ quân nhân có con nhỏ.

Với voucher được trao tặng, các gia đình có thể mua sữa Optimum tại hệ thống cửa hàng Vinamilk. Sản phẩm là dòng sữa bột trẻ em lấy cảm hứng từ các dưỡng chất có trong sữa mẹ, với công thức độc quyền chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam (*), chiếm tới 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ. Đây cũng là bước tiến giúp trẻ được tiếp cận gần hơn với nguồn dưỡng chất giàu giá trị tiềm năng như sữa mẹ, đặc biệt hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và hỗ trợ đề kháng trong giai đoạn lớn khôn. Trong những ngày mẹ công tác xa, sản phẩm được xem như giải pháp đồng hành trong dinh dưỡng, tiếp thêm sự an tâm cho gia đình.

Những ngày tháng kết nối với mẹ qua chiếc điện thoại

Trong số 80 gia đình được chương trình đồng hành, gia đình anh Lê Minh Phú ở Bà Rịa (nay thuộc TP.HCM) cùng hai con nhỏ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Vợ anh, đồng chí Trần Thị Linh Chi thuộc Khối Nữ chiến sĩ Biệt động, đã xa nhà bốn tháng để tham gia công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Sau một ngày dài, những cuộc gọi từ chị Chi trở thành điều cả gia đình mong chờ nhất. Hai bé tranh nhau trò chuyện với mẹ, khoe một ngày ở nhà cùng bố. Chị cũng tranh thủ trong cuộc gọi dặn hai con ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và nghe lời bố.

Khi mẹ vắng nhà, sinh hoạt gia đình có nhiều thay đổi. Bố phải xoay xở để chăm sóc bé chu toàn, từ bữa ăn, giấc ngủ đến những trò chơi cùng con hằng ngày. Những lúc hai bé quấy khóc hay bỏ ăn, anh mất nhiều thời gian để dỗ dành mới hoàn thành một bữa.

Với các hoạt động trên, nhãn hàng Vinamilk gửi lời tri ân đến những người mẹ, niềm tự hào của gia đình và xã hội, những người đã tạm gác cuộc sống cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ trong dịp lễ lớn. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục cho thấy sự gắn bó lâu dài với các gia đình Việt, bằng sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế cùng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực trên hành trình nuôi con.

Trao đổi với đại diện Ban Tổ chức A80, đơn vị đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, nhấn mạnh yếu tố gắn kết gia đình - cộng đồng - doanh nghiệp. Theo đó, đại diện kỳ vọng những hành động nhân văn như thế sẽ truyền cảm hứng để nhiều tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng môi trường nuôi dưỡng và chăm sóc thế hệ trẻ Việt Nam tốt hơn.

