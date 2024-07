Cả nước thiếu giáo viên, Bộ GD-ĐT đang xây dựng lương theo vị trí việc làm

Tính đến hết năm học 2023­ - 2024, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là 1.251.377 (tăng 17.253 giáo viên so với năm học 2022 - 2023) và 99.412 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (giảm 723 cán bộ quản lý so với năm học 2022 - 2023).

Cùng thời gian trên, tỷ lệ đạt chuẩn được đào tạo theo luật Giáo dục 2019 của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non là 89,3%; cấp tiểu học là 89,9%; THCS 93,8%; THPT 99,9%.

So với năm học 2022 - 2023, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn theo luật Giáo dục 2019 ở cấp mầm non tăng thêm 1,9%; cấp tiểu học tăng thêm 5,5%; cấp THCS tăng thêm 2,9%.