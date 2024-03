Quy hoạch hướng đến mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, tiên tiến hiện đại, giám sát được các khu vực trọng yếu có tính chất liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới, khu vực tập trung nhiều nguồn thải và thực hiện quan trắc đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao.

Tăng cường tính liên kết với các hệ thống quan trắc môi trường cấp tỉnh; bảo đảm theo dõi diễn biến chất lượng môi trường; đáp ứng yêu cầu về cung cấp, công bố, công khai thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường và nâng cao năng lực cho công tác cảnh báo, dự báo môi trường.



Cả nước xây dựng thêm 113 điểm quan trắc chất lượng không khí ĐÌNH HUY

Theo đó, 98 điểm quan trắc quy hoạch thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 và 15 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục được tiếp tục xây dựng mới sau năm 2030. Như vậy, cả nước sẽ có tổng cộng 216 trạm quan trắc chất lượng không khí.



Đối với trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục: mở rộng và xây dựng 68 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục với 6 trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí nền và 62 trạm quan trắc chất lượng không khí tác động.

Các trạm quan trắc chất lượng không khí nền đại diện cho 6 vùng phát triển kinh tế - xã hội đặt tại 6 địa phương, gồm: Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Nam, Đắk Nông, Đồng Nai và Đồng Tháp.

18 trạm quan trắc chất lượng không khí cho mục đích quan trắc tác động xuyên biên giới được đặt tại Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang.

Tất cả các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục sẽ đo tối thiểu các thông số SO 2 , NO 2 , CO, O 3 , bụi mịn PM 10 , bụi mịn PM 2,5 .

Đối với điểm quan trắc chất lượng không khí định kỳ: thực hiện quan trắc tác động tại 148 điểm quan trắc tập trung vào các tỉnh, thành phố thuộc các khu vực và thành phố có ý nghĩa quan trọng về chính trị - xã hội.

Các trạm quan trắc định kỳ sẽ đo tối thiểu bao gồm các thông số: SO 2 , NO 2 , CO, bụi lơ lửng TSP. Đối với 5 thành phố trực thuộc T.Ư thì các thông số quan trắc tối thiểu bổ sung thêm thông số bụi mịn PM 2,5 . Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, các trạm quan trắc định kỳ sẽ đo tối thiểu 8 đợt/năm, giai đoạn 2026 - 2030 tối thiểu 12 đợt/năm.

Ngoài quan trắc không khí, quy hoạch cũng chỉ rõ việc đầu tư xây dựng trạm quan trắc chất lượng nước cửa sông và nước biển, chất lượng đất, nước dưới đất, mưa axit, đa dạng sinh học.