Ca phẫu thuật hiếm tại TP.Huế: Bác sĩ thu nhỏ bộ ngực quá khổ

Một phụ nữ bị phì đại tuyến vú vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược - Đại học Huế phẫu thuật thành công. Ca phẫu thuật thu nhỏ bộ ngực quá khổ này được áp dụng kỹ thuật tạo hình sử dụng cuống vú trên trong, lần đầu tiên được thực hiện tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Nữ bệnh nhân khổ sở vì ngực quá khổ

Bệnh nhân vừa được phẫu thuật là chị P.T.P.T (30 tuổi, ở TP.Huế). Chị T. cao 1,55 m, nặng 71 kg (chỉ số khối cơ thể BMI 29,55 - béo phì độ 1).

Sau khi chị T. sinh con (sinh đôi) cách đây 9 năm, tuyến vú của chị phát triển bất thường, ngày càng to và sa trễ nghiêm trọng. Khi nhập viện, tổng trọng lượng 2 vú của chị T. khoảng 5 kg.

Kích thước quá lớn khiến nữ bệnh nhân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Chị thường xuyên đau lưng, đau vùng cổ vai, khó thở khi nằm và xuất hiện dấu hiệu vẹo cột sống. Không chỉ ảnh hưởng thể chất, tình trạng này còn gây áp lực tâm lý và hạn chế khả năng lao động.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược - Đại học Huế thực hiện ca phẫu thuật ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Qua thăm khám lâm sàng cùng các xét nghiệm hình ảnh, các bác sĩ xác định chị T. bị phì đại tuyến vú mức độ nặng, còn gọi là "vú khổng lồ" (gigantomastia). Đây là tình trạng tuyến vú tăng thể tích quá mức, có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi và gây ra hàng loạt biến chứng như đau cột sống, khó thở, đau ngực hoặc căng thẳng tâm lý.

Ca phẫu thuật do tiến sĩ - bác sĩ Lê Hồng Phúc (Trưởng kíp tạo hình vi phẫu và thẩm mỹ) cùng ê kíp gây mê hồi sức, giải phẫu bệnh và chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện thực hiện.

Điểm đặc biệt của ca mổ là áp dụng kỹ thuật tạo hình thu gọn vú bằng cuống vú trên trong, dựa trên hệ thống cấp máu từ động mạch vú trong. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được siêu âm Doppler và chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) để xác định chính xác các nhánh động mạch nuôi quầng - núm vú.

Sau khi xác định vị trí mạch máu, ê kíp tiến hành thiết kế vạt da theo hình chữ T ngược phương pháp phổ biến trong phẫu thuật thu gọn vú lớn. Trong quá trình mổ, khoảng 2/3 thể tích tuyến vú được cắt bỏ, đồng thời bảo tồn quầng - núm vú cùng hệ thống mạch máu nuôi để đảm bảo khả năng sống của mô sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, phương pháp này thường được chỉ định cho người trưởng thành trên 18 tuổi, đặc biệt ở những trường hợp ngực quá lớn gây đau lưng, đau cổ vai, khó thở hoặc có nhu cầu cải thiện thẩm mỹ. Tuy nhiên, phẫu thuật không được khuyến cáo với người có chỉ số BMI trên 35, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú cũng như những trường hợp sức khỏe không ổn định.

Kết quả tích cực sau phẫu thuật

Sau 8 ngày phẫu thuật, thể tích 2 vú của bệnh nhân đã được thu gọn rõ rệt, khuôn ngực cân đối hơn. Quầng - núm vú hồng ấm, vết mổ khô và bệnh nhân hồi phục tốt. Hiện nữ bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng sau mổ.

Phì đại tuyến vú mức độ nhẹ hoặc trung bình đôi khi có thể cải thiện bằng giảm cân, thay đổi lối sống và điều trị nội khoa hỗ trợ. Tuy nhiên, khi kích thước vú phát triển quá lớn gây đau lưng, khó thở hoặc ảnh hưởng tâm lý, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời.