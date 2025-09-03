Cà phê đá và bánh mì thịt: bộ đôi buổi sáng quen thuộc nhưng có tốt?

Cà phê, đặc biệt khi uống vào lúc đói, sẽ kích hoạt dạ dày tiết nhiều a xít hơn. Điều này là do caffeine trong cà phê là một trong những yếu tố chính khiến dạ dày tăng sản xuất gastrin, loại hoóc môn kích thích sản sinh a xít hydrochloric, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ăn bánh mì thịt nguội và uống cà phê buổi sáng dễ gây khó chịu ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm ẢNH: AI

Hơn nữa, caffeine còn có thể làm giãn cơ thắt giữa thực quản và dạ dày. Hệ quả là khiến a xít dễ trào ngược lên thực quản. Biểu hiện của tình trạng này thường là ợ nóng, khó chịu ở cổ họng. Cà phê đá hay cà phê ướp lạnh có độ a xít thấp hơn cà phê nóng nhưng vẫn có thể gây kích ứng ở người có dạ dày nhạy cảm.

Trong khi đó, bánh mì trắng và các loại bánh ngọt làm từ tinh bột trắng thường có chỉ số đường huyết cao, tiêu hóa nhanh, dễ làm tăng đường huyết và kích thích dạ dày tiết a xít. Với người có dạ dày nhạy cảm hoặc bị trào ngược, ăn nhiều các món có tinh bột trắng dễ khiến triệu chứng thêm khó chịu. Ngoài ra, bột tinh trắng thiếu chất xơ nên không tạo cảm giác no lâu, dễ dẫn đến ăn quá nhiều và tạo áp lực lên dạ dày.

Trong khi đó, các loại thịt cho vào bánh mì thường là thịt đã qua chế biến, chứa nhiều muối, chất bảo quản và chất béo bão hòa. Các thành phần này không chỉ làm chậm quá trình tiêu hóa mà còn tăng nguy cơ viêm đường tiêu hóa. Đặc biệt, chất béo bão hòa và muối cao có thể kích thích sản xuất a xít dạ dày, làm nặng thêm triệu chứng trào ngược hoặc loét dạ dày.

Khi cà phê đá có tính a xít kết hợp cùng bánh mì tinh chế và thịt chế biến thì hệ tiêu hóa phải xử lý một tác động kép. A xít tăng mạnh trong khi thức ăn khó tiêu và có khả năng gây viêm.

A xít dư thừa có thể gây kích ứng lớp niêm mạc dạ dày, trong khi mỡ và muối làm chậm quá trình tiêu hóa. Đây là môi trường thuận lợi gây trào ngược, ợ nóng, đầy hơi và khó chịu tiêu hóa. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên dùng thức uống caffeine mạnh hoặc thực phẩm nhiều dầu mỡ ngay sau khi thức dậy buổi sáng, đặc biệt là người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Những người vẫn yêu thích cà phê đá và bánh mì thịt buổi sáng thì vẫn có thể ăn nhưng cần áp dụng một số cách. Sau khi thức dậy, trước khi khi uống cà phê, họ nên ăn nhẹ bằng món giàu chất béo thực vật hoặc protein như hạt hạnh nhân, bơ đậu phộng, trứng luộc. Với bánh mì, hãy ưu tiên bánh mì với thịt luộc, trứng, cá và đậu, theo khỏe Verywell Health.