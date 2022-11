Ca sĩ Aaron Carter, em trai của Nick Carter nhóm Backstreet Boys, qua đời ở tuổi 34

Cái chết của Aaron Carter được người đại diện Taylor Helgeson xác nhận. Tuyên bố từ gia đình và quản lý của Carter cũng được đưa ra.

Alejandra Parra, Phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles (Mỹ), xác nhận rằng các sĩ quan đã trả lời cuộc gọi lúc 10 giờ 58 ngày 5.11 liên quan đến một cái chết đáng ngờ tại nhà của Carter ở khu Valley Vista Drive. Parra cho biết “một người đã qua đời”, được phát hiện tại nhà nhưng danh tính vẫn chưa được công bố. Các cảnh sát vẫn đang điều tra.

Aaron Carter bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng cách ký hợp đồng thu âm sau khi hợp tác với Backstreet Boys vào năm 1997. Album phòng thu đầu tay của anh có ca khúc hit Crush on You, đoạt giải vàng vào tháng 12.1997, đưa anh trở thành tâm điểm chú ý năm 9 tuổi.

Album thứ hai Aaron's Party (Come and Get It) được phát hành vào năm 2000. Với các bài hát nổi tiếng như That’s How I Beat Shaq và I Want Candy, album này đạt ba đĩa bạch kim, đưa Carter dù chỉ ở tuổi vị thành niên nhưng đóng vai trò quan trọng, là tiết mục mở màn trong các chuyến lưu diễn của Britney Spears và Backstreet Boys. Ngôi sao cũng xuất hiện trên các chương trình của Nickelodeon và Disney Channel, như Lizzie McGuire và All That!.

Tiếp theo là hai album Oh Aaron năm 2001 và Another Earthquake! năm 2002. Carter cũng đóng vai chính cùng với anh chị em của mình trong loạt phim House of Carters phát trên E!, vào vai Jojo trong vở kịch Seussical the Musical ở Broadway.





Aaron Carter từng xuất hiện với tư cách là một thí sinh trong phần 9 của Dancing With the Stars. Anh trở lại con đường âm nhạc vào năm 2016 với đĩa đơn Fool's Gold trước khi phát hành album thứ năm Love (2018).

Nam ca sĩ trở thành nhân vật được chú ý trong những năm gần đây do mắc nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần trong một cuộc phỏng vấn trên Entertainment Tonight vào năm 2019. Nhiều tuần sau, anh trai Nick Carter, nhận được lệnh cấm lại gần anh.

Vào tháng 9.2022, Aaron Carter đăng ký vào trại cai nghiện lần 5 với hy vọng giành lại quyền nuôi con trai 10 tháng tuổi của mình là Prince. Anh và vợ cũ, Melanie Martin, bị mất quyền nuôi con do nghiện ma túy và bạo lực gia đình.

“Tôi quyết định ghi danh mình vào trại. Đây là lần thứ 5 tôi cai nghiện, chủ yếu là để lo hậu sự”, anh nói vào thời điểm đó. “Không có tái phát. Tôi không bị tái phát gì cả… Bạn biết đấy, vì tôi chỉ muốn con trai sống với mình”.

Sinh tại Tampa, Fla., Aaron Carter lớn lên cùng anh trai Nick Carter và ba chị gái, Angel, BJ, Leslie. Trước khi qua đời Aaron Carter từng sống với con trai Prince.