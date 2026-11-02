Ca sĩ bolero hát 'Cô đôi thượng ngàn', gây chú ý ở 'Sao Mai 2026' là ai?

Trong liveshow 5 của Sao Mai 2026, Khánh An cùng dàn thí sinh thể hiện các ca khúc với chủ đề Giao thoa. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Trọng Tấn.

Là thí sinh nhỏ tuổi, Khánh An cho thấy sự chỉn chu trong cách xử lý tác phẩm, tiến bộ qua từng vòng thi. Ở liveshow 5, giọng ca 10X chọn thể hiện liên khúc Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn, khai thác chất liệu âm nhạc dân gian gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu. Đây là lựa chọn đòi hỏi sự đầu tư trong cách xử lý bởi chầu văn có những đặc trưng riêng về nhịp điệu, luyến láy và sắc thái biểu cảm.

Việc kết nối hai tác phẩm trong cùng một phần trình diễn không chỉ tạo nên sự đa dạng về màu sắc âm nhạc mà còn đặt ra yêu cầu về khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các sắc thái biểu đạt. Tiết mục nhận được những đánh giá tích cực từ ban giám khảo. NSƯT Tân Nhàn nhận xét Khánh An kết hợp các ca khúc mượt mà, phù hợp với màu sắc tác phẩm. Nữ giám khảo đánh giá thí sinh có giọng hát sáng, giữ cao độ chắc chắn trong một bản phối khó.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong bày tỏ sự hài lòng với phần trình diễn của Khánh An, cho biết anh chưa bao giờ thất vọng về cô và đánh giá tiết mục gần như hoàn hảo. Những nhận xét từ ban giám khảo là sự ghi nhận đáng chú ý đối với một thí sinh còn rất trẻ, đặc biệt khi phải thể hiện tác phẩm có yêu cầu cao về kỹ thuật và khả năng xử lý chất liệu âm nhạc truyền thống.

Với phần thể hiện Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn, Khánh An tiếp tục bước tiếp vào liveshow 6 của cuộc thi Ảnh: NVCC

Hành trình âm nhạc của Khánh An

Khánh An sinh năm 2006, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát giàu cảm xúc. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là NSND Nguyễn Mạnh Hùng, ông nội là nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thanh Tùng. Ở tuổi 20, Khánh An đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi đến với Sao Mai 2026, Khánh An từng giành danh hiệu á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và á quân Solo cùng bolero 2024.

Việc thử sức ở một cuộc thi âm nhạc mới sau loạt thành tích trước đó cho thấy tinh thần không ngại thử thách của Khánh An trong hành trình làm nghề. Cô tiết lộ bản thân nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình cho quyết định lần này, đồng thời thể hiện mong muốn được khám phá bản thân ở những màu sắc mới. Dù đối diện với không ít áp lực nhưng qua từng vòng thi, nữ thí sinh mong muốn học hỏi, mở rộng khả năng biểu diễn và phát triển đa dạng hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng và tình yêu với âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Sau vòng tranh tài ở liveshow 5, Khánh An tiếp tục ghi tên mình vào vòng trong cùng với các thí sinh như Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng. Trong khi đó, Bảo Anh và H'Vi Ktla phải nói lời chia tay với Sao Mai 2026. Càng đi về cuối, cuộc thi càng ít chỗ cho sự an toàn. Điều còn lại sau mỗi đêm tranh tài là câu hỏi mà mỗi giọng hát trẻ phải tự trả lời: mình mang đến cho âm nhạc điều gì mà chỉ mình mới có?