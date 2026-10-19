Cô gái được ví là 'hậu duệ' Lệ Quyên nói về màn 'chơi liều' ở Sao Mai

Đoàn Linh thử thách bản thân với ca khúc mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh Ảnh: NVCC

Trong liveshow 3 của Sao Mai 2026, thí sinh Đoàn Linh chọn thể hiện ca khúc Có nợ không duyên của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để chinh phục ban giám khảo. Việc đưa một sáng tác mới lên sân khấu có tính cạnh tranh cao được xem là lựa chọn mạo hiểm của giọng ca trẻ. Nói về quyết định này, Đoàn Linh tâm sự cô mong muốn mang đến một hơi thở mới cho nền âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam.

Sau phần thể hiện của Đoàn Linh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng thử thách lớn nhất khi chinh phục một bài hát mới chính là việc thấu hiểu tác phẩm. Anh tin rằng cô gái quê Bắc Ninh đã nhận được lời tư vấn từ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, từ đó tạo nên sự hài hòa giữa giọng hát và không gian âm nhạc. "Bạn hoàn toàn sống trong tác phẩm", nam giám khảo nói.

Cùng chung nhận định, NSƯT Tân Nhàn cũng bày tỏ sự yêu thích đối với phần trình diễn này. Mặc dù ban đầu thấy Đoàn Linh mạnh dạn chọn sáng tác mới, nữ giám khảo có chút lo lắng liệu đàn em có kịp thẩm thấu và thể hiện tốt chỉ trong vòng một tuần hay không. Nhưng cuối cùng màn trình diễn đã hoàn toàn chinh phục nữ nghệ sĩ.

Đoàn Linh quê Bắc Ninh, từng được nhận xét là "hậu duệ" của Lệ Quyên khi trình diễn ấn tượng ở vòng thi trước của Sao Mai 2026 Ảnh: NVCC

Đặc biệt, trong vai trò giám khảo khách mời, Võ Hạ Trâm không khỏi xuýt xoa: "Khi bạn bước ra sân khấu rất sáng, phong cách biểu diễn liêu trai, ma mị". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng góp ý nhỏ với Đoàn Linh về việc cần kiểm soát tốt hơn một chút việc chuyển giọng ở những đoạn cao độ.

Chuyện chưa kể về lựa chọn mạo hiểm ở 'Sao Mai'

Bộc bạch về áp lực khi trình diễn một bài hát hoàn toàn mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đoàn Linh thổ lộ cô từng cảm thấy khá căng thẳng. Bởi thông thường tại các cuộc thi, đa phần thí sinh sẽ chọn giải pháp an toàn với những ca khúc quen thuộc đúng sở trường. Thể hiện một tác phẩm mới, Đoàn Linh chịu áp lực không chỉ ở việc thể hiện kỹ thuật thanh nhạc, mà còn phải tìm cách cảm nhận, truyền tải câu chuyện và khắc họa màu sắc riêng.

"Áp lực lớn nhất với tôi là làm sao để sự mới mẻ không chỉ nằm ở cách phối khí hay hình thức thể hiện, mà thực sự chạm được đến cảm xúc của hội đồng giám khảo và khán giả", Đoàn Linh bộc bạch.

TS. Đỗ Hương Giang hạnh phúc khi thấy học trò mình ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn sau từng đêm diễn Ảnh: NVCC

Nữ thí sinh quyết định đưa Có nợ không duyên lên sân khấu bởi say đắm câu chuyện cũng như màu sắc âm nhạc trong tác phẩm. Cô nói: "Tôi cảm nhận được ở tác phẩm sự giao thoa giữa chất liệu dân gian truyền thống và tư duy âm nhạc đương đại. Tôi biết rằng đây là một lựa chọn có phần mạo hiểm khi khán giả chưa kịp quen thuộc với tác phẩm. Nhưng tôi vẫn liều lĩnh chọn vì tin rằng nếu muốn làm mới âm nhạc dân gian, người nghệ sĩ phải dám thử nghiệm, dám bước ra khỏi vùng an toàn và tìm kiếm màu sắc riêng của mình", giọng ca trẻ trải lòng.

Khi thể hiện ca khúc, nữ ca sĩ thả mình vào tâm tư của người con gái trong câu chuyện xưa: từ sự ngỡ ngàng đến những rung động e ấp, rồi cuối cùng là sự tiếc nuối khi duyên chẳng thành. "Tôi đã cố gắng để kể câu chuyện ấy bằng cảm xúc chân thật, có sự mềm mại, nữ tính và một chút hư ảo, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế trong cách hát. Tôi cũng mong muốn thông qua tác phẩm này có thể đưa những chất liệu dân gian đến gần hơn với khán giả trẻ, theo một cách mới mẻ nhưng vẫn trân trọng các giá trị truyền thống", cô bộc bạch.