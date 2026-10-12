Khánh An gây chú ý ở 'Sao Mai', khẳng định 'không từ bỏ bolero'

Tối 11.10, liveshow 2 vòng chung kết Sao Mai 2026 diễn ra với chủ đề Ký ức, là dịp để các thí sinh thể hiện khả năng xử lý tác phẩm, tư duy âm nhạc và dấu ấn cá nhân trước những ca khúc giàu giá trị nghệ thuật. Trong đêm thi, Nguyễn Đỗ Khánh An lựa chọn Đêm ả đào của cố nhạc sĩ Phú Quang. Đây là ca khúc đòi hỏi người thể hiện không chỉ có kỹ thuật thanh nhạc mà còn phải biết tiết chế cảm xúc, tạo chiều sâu trong cách diễn đạt để chuyển tải tinh thần riêng của tác phẩm.

“Tôi may mắn khi được sinh ra và lớn lên cùng những câu hò, điệu lý. Giai điệu ấy đã thấm nhuần trong tuổi thơ và là ký ức khó quên đối với tôi. Qua Đêm ả đào, tôi mong sẽ đón nhận tình yêu thương của khán giả và ban giám khảo”, cô nói.

Khánh An thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang trong đêm liveshow 2 Ảnh: NVCC

Khánh An thể hiện ra sao ở 'Sao Mai'?

Trên sân khấu, Khánh An xuất hiện trong bộ váy dạ hội tông hồng đỏ nổi bật, với phần thân áo đính kết cầu kỳ, chi tiết tua rua ánh bạc và chân váy xếp phồng tạo hình. Chiếc mấn đỏ đồng điệu trở thành điểm nhấn cho tổng thể trang phục, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống. Lựa chọn này giúp nữ thí sinh tạo diện mạo riêng, đồng thời góp phần định hình không khí hoài cổ cho tiết mục.

Không chỉ đầu tư về hình ảnh, Khánh An còn nhận được những phản hồi tích cực về cách thể hiện ca khúc. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cô có sự thoải mái, tự nhiên khi trình diễn và biết cách kiểm soát âm lượng. Mỹ Linh bất ngờ khi một cô gái 20 tuổi như Khánh An lại thể hiện đúng tinh thần dù đây là một ca khúc khó.

Trong khi đó, NSƯT Tân Nhàn nhận xét về giọng ca 20 tuổi: “Phần thi của bạn khá hoàn hảo”. Những nhận xét này là sự ghi nhận đáng chú ý đối với giọng ca trẻ khi đứng trước một tác phẩm đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật và khả năng biểu đạt cảm xúc.

Khánh An vỡ òa khi nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo Ảnh: NVCC

Trước đó, tại liveshow mở màn, Khánh An từng tạo chú ý với Phật quang phổ chiếu. Không chỉ được nhắc đến ở giọng hát, cô còn ghi điểm nhờ khả năng biểu cảm và sức hút sân khấu. NSƯT Quang Hào đánh giá Khánh An có phong thái biểu diễn của một nghệ sĩ thực thụ, thay vì chỉ dừng lại ở hình ảnh một thí sinh dự thi.

'Không từ bỏ bolero'

Sinh năm 2006, quê Hà Nội, Khánh An từng giành danh hiệu Á quân Solo cùng bolero 2024. Cô là con gái NSND Nguyễn Mạnh Hùng, cháu nội nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thanh Tùng và hiện theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Việc góp mặt tại Sao Mai 2026 đánh dấu thêm một chặng đường mới trong hành trình phát triển của giọng ca trẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, Khánh An cho biết việc thử sức ở Sao Mai 2026 không phải là sự rẽ hướng hay từ bỏ bolero. Bởi đây vẫn là phần trong hành trình âm nhạc của cô. Tuy nhiên, khi theo học chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khánh An có cơ hội tiếp cận nhiều dòng nhạc khác nhau và muốn thử thách bản thân ở những màu sắc mới.

Ở tuổi 20, Khánh An cho thấy bản lĩnh khi đứng trên những sân khấu lớn Ảnh: NVCC

“Với Khánh An, đây là cơ hội để học hỏi, mở rộng khả năng biểu diễn và khám phá giới hạn của chính mình. Khánh An mong muốn phát triển đa dạng hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng và tình yêu với âm nhạc truyền thống Việt Nam”, giọng ca 20 tuổi bộc bạch.

Với một cuộc thi đề cao tính chuyên môn như Sao Mai, Khánh An thừa nhận bản thân không tránh khỏi những áp lực, nhất là khi cô vẫn đang trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, Khánh An xem đây là động lực để cố gắng nhiều hơn, nghiêm túc hơn trong việc luyện tập, từ kỹ thuật thanh nhạc đến cách xử lý bài hát và làm chủ sân khấu.

Theo giọng ca 10X, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần rất lớn, luôn động viên và tạo điều kiện để cô theo đuổi đam mê. Sự ủng hộ ấy giúp Khánh An có thêm niềm tin để bước tiếp. “Tôi không đặt nặng việc phải đạt được thành tích gì bằng mọi giá, mà mong sau mỗi vòng thi, mình đều trưởng thành hơn và mang đến cho khán giả những phần trình diễn chỉn chu, có dấu ấn riêng”, cô chia sẻ.