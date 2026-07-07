Chàng ca sĩ trẻ bỏ công việc kế toán, nói lý do rẽ hướng sang hát bolero

Còn nhớ tại Hãy nghe tôi hát, thí sinh Huy Quang gây chú ý khi thể hiện ca khúc Giọt lệ sầu, với phần hòa âm mang màu sắc lãng mạn. Bài thi của anh khiến danh ca Thái Châu xúc động. Ông bộc bạch: “Huy Quang có chất giọng đẹp, nhưng tôi nghĩ em đang dùng hơi nhiều những chỗ nấc nghẹn. Nếu điểm nhấn xuất hiện quá nhiều thì sẽ không còn đặc biệt nữa. Hãy dành nó cho một khoảnh khắc thật đắt giá để khán giả nhớ mãi”.

Hành trình nghệ thuật của Huy Quang

Việc tham gia Hãy nghe tôi hát với Huy Quang cùng là một cột mốc đặc biệt, khi anh mang đến nghệ danh mới, đánh dấu bước chuyển mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ít ai biết trước đó, nam ca sĩ từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế ngành Kế toán. Con đường ấy tưởng chừng sẽ đưa anh đến với một công việc ổn định, nhưng niềm đam mê âm nhạc lại mạnh mẽ hơn tất cả.

Huy Quang là ứng viên gây chú ý ở Hãy nghe tôi hát Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp, Huy Quang quyết định theo học thêm về văn hóa nghệ thuật để có nền tảng chuyên môn, chính thức rẽ sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Với nam ca sĩ, đó là quyết định quan trọng nhất của tuổi trẻ. Bởi chỉ khi được sống với đam mê, anh mới cảm thấy mình thực sự thuộc về.

Con đường ấy cũng không nhận được sự đồng thuận ngay từ đầu. Huy Quang cho biết gia đình từng khá lo lắng khi anh từ bỏ ngành học đã theo đuổi để bước vào môi trường nghệ thuật nhiều thử thách. Thay vì thuyết phục bằng lời nói, nam ca sĩ chọn cách chứng minh bằng hành động. "Tôi tham gia nhiều phong trào văn nghệ, nhiều cuộc thi và đạt được một số thành tích. Từ đó gia đình dần tin tưởng, ủng hộ con đường tôi chọn", Huy Quang chia sẻ.

Dẫu vậy, nam ca sĩ không phủ nhận con đường nghệ thuật luôn đầy những khoảng lặng và thử thách. Anh từng nhiều lần thất bại ở các buổi casting, từng hoang mang khi chưa nhìn thấy thành quả sau nhiều năm cố gắng. Có những thời điểm, Huy Quang cũng tự hỏi liệu mình nên tiếp tục hay dừng lại. "Đây là con đường không dễ dàng, có lúc rất mông lung. Nhưng tôi hiểu đó là sở thích và đam mê của mình nên vẫn kiên trì theo đuổi", nam ca sĩ bộc bạch.

Huy Quang cho biết điều anh mong muốn nhất sau cuộc thi không phải là những lời khen hay danh hiệu, mà là sự ghi nhớ của khán giả dành cho giọng hát và cảm xúc trong từng phần trình diễn Ảnh: NSX

Nhìn lại những lần vấp ngã, Huy Quang cho rằng thất bại chưa bao giờ là điều đáng sợ. Ngược lại, đó là hành trang quý giá giúp anh trưởng thành hơn trong nghề. "Không ai xuất phát điểm đã thành công. Tôi từng thất bại ở nhiều lần casting, nhưng chính những lần đó giúp tôi có thêm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân".

Theo Huy Quang, giọng hát chỉ là một phần của người nghệ sĩ. Điều quan trọng hơn là thái độ làm nghề, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần không ngừng học hỏi. "Chỉ cần mình nghiêm túc thì cơ hội sẽ đến", anh khẳng định.