Dương Hồng Loan: Mối duyên với bolero và nguyên tắc sau hơn 20 năm làm nghề

Theo Dương Hồng Loan, Biến hóa bất ngờ là một trong những sân chơi có tính thử thách cao, bởi thí sinh không chỉ cần hát hay mà phải hóa thân thành một ca sĩ đã quen thuộc với công chúng. Vậy nên mọi chi tiết, từ ngoại hình, phong cách đến giọng hát đều dễ dàng được khán giả mang ra so sánh. "Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, vừa hát tốt vừa có khả năng trình diễn, nhưng để thể hiện theo phong cách của một ca sĩ nổi tiếng thì áp lực lớn hơn nhiều", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ở góc độ giám khảo, Dương Hồng Loan cho rằng yếu tố tạo nên thành công của một phần trình diễn không nằm ở việc giống thần tượng tuyệt đối. Theo nữ ca sĩ, chỉ cần các thí sinh nắm được những nét đặc trưng nhất của nhân vật mình lựa chọn là đã có thể tạo nên dấu ấn riêng.

Quan điểm làm nghề của Dương Hồng Loan

Dương Hồng Loan hào hứng khi ngồi ghế giám khảo Biến hóa bất ngờ, lên sóng trên THVL1 ngày 2.7 Ảnh: NSX

Trong hành trình xây dựng phong cách riêng, Dương Hồng Loan cũng từng học hỏi từ những nghệ sĩ đi trước. Nữ ca sĩ cho biết bản thân yêu thích các giọng hát nổi tiếng như Hương Lan, Cẩm Ly hay Trường Vũ. Tuy nhiên, giọng ca 8X không chọn cách sao chép bất kỳ ai mà lắng nghe, chắt lọc những điều mình yêu thích rồi dung hòa thành phong cách của riêng mình. Chính điều đó đã tạo nên màu sắc mộc mạc, giúp giọng ca 8X ghi dấu đối với khán giả yêu dòng nhạc quê hương và bolero.

Theo Dương Hồng Loan, người nghệ sĩ muốn tồn tại lâu dài chắc chắn phải biết làm mới bản thân. Tuy nhiên, sự thay đổi chỉ thật sự có ý nghĩa khi vẫn giữ được cá tính riêng. "Thông qua những sân chơi như Biến hóa bất ngờ các bạn sẽ được khán giả biết đến nhanh hơn. Nhưng sau đó, muốn được nhớ lâu thì phải có màu sắc riêng của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, thế hệ hiện nay có nhiều lợi thế khi được đào tạo bài bản và sở hữu nhiều cơ hội tiếp cận khán giả thông qua các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, kỹ thuật thôi là chưa đủ. Dương Hồng Loan nhận xét nhiều đàn em hiện nay quá chú trọng vào kỹ thuật thanh nhạc mà đôi khi quên mất cảm xúc của bài hát. Với những ca khúc mang âm hưởng dân ca hay bolero, theo cô điều quan trọng nhất vẫn là sự từng trải và khả năng truyền tải cảm xúc đến người nghe.

Dương Hồng Loan thẳng thắn nhắc thế hệ ca sĩ trẻ rằng "kỹ thuật thôi là chưa đủ” Ảnh: NSX

Với Dương Hồng Loan, cùng một giai điệu nhưng mỗi người thể hiện sẽ mang đến một cảm nhận khác nhau. Chính sự rung động trong từng câu hát mới là yếu tố giúp một tiết mục ở lại lâu trong lòng khán giả. "Yếu tố quan trọng nhất của một người nghệ sĩ là sự truyền cảm. Nếu chỉ hát đúng giai điệu thì ai cũng có thể hát được, nhưng để người nghe cảm nhận được nỗi buồn, niềm vui hay những tâm sự trong bài hát thì đó mới là điều khó nhất", nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Với Dương Hồng Loan, âm nhạc không đơn thuần là nghề nghiệp mà còn là một phần cuộc sống. Từ những ngày còn là sinh viên chưa từng nghĩ sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cho đến khi đứng trên nhiều sân khấu lớn, niềm đam mê dành cho âm nhạc chưa bao giờ thay đổi. Dù từng trải qua không ít khó khăn trong những chuyến lưu diễn xa, phải một mình mang theo nhiều hành lý, di chuyển qua nhiều quốc gia hay đối diện với áp lực của nghề biểu diễn, Dương Hồng Loan chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Dương Hồng Loan cho rằng bản thân luôn cảm thấy may mắn vì được sống với đam mê và được đứng trên sân khấu. Chính tình yêu dành cho âm nhạc đã giúp nữ ca sĩ bền bỉ theo đuổi nghề, đồng thời mang đến những góc nhìn giàu cảm xúc khi đồng hành với các sân chơi âm nhạc trong vai trò “cầm cân nảy mực”.