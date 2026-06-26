'Bản sao' Quang Lê khiến Dương Hồng Loan xuýt xoa khi hát 'Áo hoa'

Trong tập 7 Biến hóa bất ngờ, Đình Trường với ca khúc Áo hoa, tiếp tục lựa chọn hóa thân thành ca sĩ Quang Lê. Đây được xem là một trong những thử thách không hề đơn giản bởi thần tượng sở hữu màu giọng rất đặc trưng cùng phong cách xử lý đậm chất trữ tình.

Giám khảo nói gì về 'bản sao' Quang Lê?

Đình Trường hóa thân thành Quang Lê trên sân khấu Biến hóa bất ngờ ẢNH: NSX

Theo giám khảo Dương Hồng Loan, ca khúc Áo hoa mang âm hưởng miền Trung rõ nét và đòi hỏi người hát phải có nội lực cũng như chất giọng phù hợp. Nữ giám khảo nhận xét Đình Trường vẫn thể hiện được những nét đặc trưng của Quang Lê, dù phần cột hơi chưa thật sự vững vàng.

“Tôi cảm giác đây giống hình ảnh Quang Lê những ngày đầu mới bước vào nghề. Dù chưa hoàn toàn hoàn hảo nhưng vẫn ra được nét miền Trung rất rõ”, nữ giám khảo chia sẻ.

Giám khảo Nguyên Vũ cũng đánh giá cao nét tình cảm trong cách thể hiện của Đình Trường. Nam ca sĩ cho rằng thí sinh đã mang được “cái hồn của người miền Trung” vào bài hát. Tuy nhiên, xét ở yếu tố hóa thân, phần trình diễn vẫn chưa tạo được sự bứt phá rõ rệt.

“Bạn hát rất hay, rất tình cảm nhưng vẫn chưa mang đến cho Nguyên Vũ một sự bất ngờ thật sự, bởi hình tượng Quang Lê vẫn chưa hiện lên thật rõ nét”, nam giám khảo nhận xét.

Dàn giám khảo nói về tiết mục của "bản sao" Quang Lê ẢNH: NSX

Trong khi đó, Đại Nghĩa ghi nhận việc Đình Trường vẫn giữ được phong độ màu giọng Quang Lê từ những vòng thi trước. Nam giám khảo góp ý thí sinh nên mạnh dạn xử lý ở những quãng cao nhiều hơn bởi đây là khu vực giúp màu giọng tiệm cận với thần tượng.

“Tông cao thì giống Quang Lê hơn rất nhiều. Giọng Quang Lê bay, mượt và mềm mại lắm, nếu khai thác tốt sẽ thuyết phục hơn nữa”, Đại Nghĩa chia sẻ. Kết thúc phần trình diễn, Đình Trường nhận 27,75 điểm từ ban giám khảo.

Trong khi đó, thí sinh Lê Vỹ gây ấn tượng với ca khúc Lời cuối cho em khi hóa thân thành danh ca Elvis Phương. Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, chàng trai này khiến dàn giám khảo thích thú vì không chỉ giọng hát mà cả phong cách trình diễn hay trang phục đều có nét giống với thành viên của ban nhạc Phượng Hoàng.

Theo dõi màn trình diễn, Nguyên Vũ đánh giá đây là một trong những màn hóa thân thuyết phục. Nam giám khảo nhận xét: “Bạn đã cho tôi thấy những nét đặc trưng rất rõ của Elvis Phương. Từ cách ngân nga, xử lý những câu hát khàn cho đến sự mạnh mẽ, dứt khoát đều được tái hiện khá tốt”.

Lê Vỹ nhận điểm cao nhất trong đêm thi khi hóa thân thành danh ca Elvis Phương ẢNH: NVCC

Nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng không giấu được sự bất ngờ trước màn trình diễn của Lê Vỹ. Nam giám khảo cho biết ngay khi thí sinh bước ra sân khấu, hình ảnh Elvis Phương đã hiện lên rất rõ trong suy nghĩ của mình.

“Từ trang phục, cặp kính cho đến cách cầm micro đều gợi nhớ đến danh ca Elvis Phương. Những nét đặc trưng đó khiến chúng tôi phải thốt lên với nhau rằng giống quá”, Đại Nghĩa chia sẻ.

Theo nam giám khảo, dù phần cuối tiết mục có đôi chút chông chênh nhưng bản lĩnh sân khấu đã giúp Lê Vỹ xử lý khéo léo để khán giả khó nhận ra. “Đó là bản lĩnh của một người nghệ sĩ. Sự tự tin và cách làm chủ sân khấu của bạn rất đáng khen”, Đại Nghĩa nhận xét.

Giám khảo Dương Hồng Loan cho rằng Lê Vỹ đã có sự đầu tư nghiêm túc cho nhân vật. Nữ giám khảo cảm nhận được nỗ lực của thí sinh trong việc học hỏi cách hát và phong thái biểu diễn của thần tượng. Đối với Dương Hồng Loan, dù vẫn còn một vài điểm cần mềm mại hơn về cảm xúc, Lê Vỹ vẫn hoàn thành phần thi một cách thuyết phục. Với tiết mục này, anh nhận được 29,25 điểm, trở thành thí sinh dẫn đầu ở vòng tranh tài này.