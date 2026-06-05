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Chàng trai 'gây sốt' vì hát giống ca sĩ Quang Lê

Thạch Anh
Thạch Anh
05/06/2026 12:39 GMT+7

Lựa chọn thể hiện ca khúc 'Còn thương rau đắng mọc sau hè', thí sinh Đình Trường khiến dàn giám khảo thích thú vì chất giọng giống với ca sĩ Quang Lê.

Tập 4 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của dàn thí sinh gồm Phạm Hữu Phước (hóa thân thành Đan Trường), Lê Mai Anh (hóa thân thành Phương Thanh) và Đình Trường (hóa thân thành Quang Lê). Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có nghệ sĩ cải lương Bình Tinh và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Trong đêm thi, thí sinh Đình Trường trình diễn ca khúc Rồi tới luôn ở phần hát giọng thật. Dù lựa chọn một bản nhạc trẻ sôi động, phần thể hiện của nam thí sinh lại khiến ban giám khảo cảm nhận rõ màu sắc trữ tình nhiều hơn.

Chàng trai 'gây sốt' vì hát giống ca sĩ Quang Lê - Ảnh 1.

Đình Trường gây bất ngờ trước màn hóa thân thành ca sĩ Quang Lê trên sân khấu Biến hóa bất ngờ

ẢNH: NSX

Ngay từ những câu hát đầu tiên của thí sinh, Hamlet Trương mạnh dạn đưa ra dự đoán: “Bạn chọn bài hát nhạc trẻ nhưng tôi nghĩ bạn không hát dòng nhạc này hay bằng dòng nhạc truyền thống. Với áo dài và chất giọng này, tôi nghĩ bạn sẽ hóa thân thành Quang Linh”. Hamlet Trương thừa nhận tỷ lệ đoán đúng của mình ở tuần trước là 0%, đồng thời tiết lộ chưa rút ra được kinh nghiệm nào đáng kể cho đêm thi mới.

Đại Nghĩa cho rằng việc đoán đúng ngày càng khó bởi các thí sinh luôn cố tình đánh lạc hướng giám khảo bằng những lựa chọn ca khúc không phải sở trường của mình. Tuy nhiên anh cũng đồng tình khi cho rằng Đình Trường có vẻ khá vất vả với tiết mục mở màn. Nam giám khảo nhận xét đây không phải dòng nhạc phù hợp nhất với thí sinh, đồng thời dự đoán nhân vật hóa thân sẽ là một giọng ca quê hương, trữ tình như Quang Linh hoặc Quang Lê.

Bình Tinh cũng cho rằng ngoại hình lẫn chất giọng của Đình Trường khó có khả năng đi theo hướng phá cách. Vì vậy giọng ca cải lương hoàn toàn đồng thuận với những dự đoán từ hai giám khảo còn lại.

Chàng trai 'gây sốt' vì hát giống ca sĩ Quang Lê - Ảnh 2.

Đại Nghĩa cùng dàn giám khảo thích thú trước phần thể hiện của "bản sao" Quang Lê

ẢNH: NSX

Bước vào phần hóa thân với ca khúc Về đâu mái tóc người thương, Đình Trường tái hiện hình ảnh ca sĩ Quang Lê. Ngay khi tiết mục kết thúc, Đại Nghĩa lập tức quay sang Hamlet Trương và hài hước hỏi: “Hồi nãy em nói câu gì, giờ gỡ được chưa?” khiến nam nhạc sĩ chỉ biết cười trừ. 

Dàn giám khảo nói về 'bản sao' Quang Lê

Hamlet Trương thừa nhận khi trở về đúng sở trường, Đình Trường hoàn toàn lột xác. “Bạn trở về đúng sân khấu của mình là tỏa sáng liền. Màu giọng giống khoảng 70 - 80%, cách bỏ nhỏ và xử lý câu hát cũng rất Quang Lê”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Đại Nghĩa đánh giá đây mới thực sự là sân khấu phù hợp với nam thí sinh. Theo nam giám khảo, chất giọng của Đình Trường ở phần hóa thân đầy đặn, chững chạc và tự nhiên hơn nhiều so với phần thi đầu tiên. Tuy nhiên, thí sinh vẫn cần trau chuốt hơn ở cách nhả chữ và xử lý những đoạn luyến láy đặc trưng của Quang Lê.

Bình Tinh nhận xét: “Hình ảnh này chị chịu hơn. Đây là Quang Lê của ngày xưa. Cách xử lý và phong thái cho thấy em có nghiên cứu rất kỹ nhân vật. Theo chị đã giống đến 80% anh Quang Lê rồi”. Kết thúc phần thi, Đình Trường nhận được 11 điểm từ ban giám khảo.

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