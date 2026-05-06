Quang Lê giao mật mã két sắt, muốn bảo lãnh trợ lý sang Mỹ đi hát

Tối 5.5, tại phòng trà Không Tên (TP.HCM), ca sĩ Quang Lê đã tham gia đêm nhạc Bolero và tôi 3 - Thương ca mùa hạ. Đây là chương trình tâm huyết của ca sĩ Quang Lâm, thu hút gần 200 khán giả. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, sự kiện gây chú ý khi nam ca sĩ công khai chia sẻ việc giao mật mã két sắt cho trợ lý thân cận, đồng thời chính thức nhận Quang Lâm làm em nuôi ngay trên sân khấu.

Quang Lê ủng hộ trợ lý 'rẽ hướng' làm ca sĩ

Quang Lê góp mặt trong đêm nhạc để ủng hộ tinh thần trợ lý Quang Lâm Ảnh: NVCC

Phát biểu trong chương trình, Quang Lê cho biết Quang Lâm đã đồng hành cùng anh hơn 6 năm ở cả lĩnh vực nghệ thuật lẫn kinh doanh. Không chỉ hỗ trợ các chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, đàn em còn tham gia điều hành công ty du lịch của nam ca sĩ Sầu tím thiệp hồng. Theo Quang Lê, nhờ kinh nghiệm từng làm hướng dẫn viên và có cơ hội đi nhiều quốc gia, Quang Lâm sở hữu mạng lưới quan hệ rộng trong ngành du lịch, góp phần quan trọng vào việc vận hành các tour.

Đáng chú ý, nam ca sĩ chia sẻ mức độ tin tưởng dành cho trợ lý khi bật mí Quang Lâm là người duy nhất trong ê kíp nắm giữ mật mã két sắt của mình. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả có mặt tại đêm diễn. Theo nam ca sĩ, đây là minh chứng cho sự tín nhiệm sau thời gian dài làm việc và gắn bó.

Việc nhận Quang Lâm làm em nuôi, theo nam ca sĩ, không chỉ mang ý nghĩa tình cảm mà còn là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của người cộng sự thân thiết. Quang Lê khẳng định mối quan hệ giữa hai người đã vượt qua khuôn khổ công việc, trở thành tình thân như trong gia đình.

Quang Lê nhận ca sĩ Quang Lâm làm em trai nuôi Ảnh: NVCC

Bên cạnh vai trò trợ lý, Quang Lâm còn theo đuổi đam mê ca hát. Trong đêm nhạc, anh trình bày loạt ca khúc bolero gắn với chủ đề tuổi học trò như Nỗi buồn hoa phượng, Lưu bút ngày xanh, Tuổi học trò. Đồng thời, nam ca sĩ trẻ cũng thử sức với một số ca khúc mang phong cách mới như Vết thù trên lưng ngựa hoang hay Giọt nắng bên thềm, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh và mở rộng hướng đi nghệ thuật.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ khách mời như Quách Tuấn Du, Đào Kỳ Anh, Lý Thu Thảo và Vũ Trà, mang đến không khí âm nhạc đa dạng. Một điểm nhấn khác của đêm diễn là phần song ca lần đầu tiên giữa Quang Lê và Quang Lâm với ca khúc Về đâu mái tóc người thương, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Liên quan đến việc tham gia chương trình, Quang Lê cho biết anh không đặt nặng vấn đề cát sê mà chủ yếu hỗ trợ Quang Lâm về mặt tinh thần. Theo nam ca sĩ, đây cũng là cách ghi nhận những đóng góp của người em thân thiết. Giọng ca Cô hàng xóm nhận xét rằng dù mỗi người có một chất giọng riêng, nhưng điểm chung lớn nhất chính là niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Anh tin rằng với sự kiên trì và nỗ lực, Quang Lâm hoàn toàn có thể gặt hái thành công trong tương lai.

Đáng chú ý, Quang Lê cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ hỗ trợ, bảo lãnh để Quang Lâm có cơ hội sang Mỹ làm việc và phát triển sự nghiệp. Theo nam ca sĩ, với kinh nghiệm sẵn có trong lĩnh vực du lịch cùng niềm đam mê ca hát, đàn em có nhiều điều kiện thuận lợi để thích nghi và mở rộng hoạt động tại thị trường này. Anh cho rằng việc tạo điều kiện cho giọng ca gốc Quảng Ngãi tiếp cận môi trường chuyên nghiệp hơn sẽ góp phần giúp nam ca sĩ trẻ nâng cao kỹ năng và định hướng lâu dài.