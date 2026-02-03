Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Bật mí thu nhập 'khủng' từ YouTube của ca sĩ Quang Lê

Thạch Anh
Thạch Anh
03/02/2026 11:55 GMT+7

Quang Lê gây bất ngờ khi tiết lộ nguồn thu nhập từ việc phát triển 2 kênh YouTube cá nhân. Thông tin này được khán giả quan tâm.

Mới đây, nghệ sĩ Thúy Nga đăng tải đoạn clip, ghi lại cuộc trò chuyện với Quang Lê về nguồn thu từ công việc YouTube. Ở hiện tại, giọng ca Cô hàng xóm sở hữu hơn 2 tài khoản YouTube, một kênh chuyên về âm nhạc, một kênh được anh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống riêng với khán giả.

Nguồn thu từ YouTube của Quang Lê

Ảnh 1.

Quang Lê tiết lộ anh sở hữu 2 kênh YouTube, một kênh chuyên về âm nhạc, một kênh chuyên chia sẻ cuộc sống đời thường

Ảnh: FBNV

Theo tiết lộ của nam ca sĩ, kênh Quang Lê Official với nội dung về âm nhạc thành lập từ khá lâu, thu hút hơn 1,5 triệu người theo dõi. Với lượt theo dõi và tương tác tốt, kênh này mang lại cho nam nghệ sĩ nguồn thu ổn định. "Trung bình mỗi tháng khoảng 15.000 USD", Quang Lê tiết lộ.

Theo nam ca sĩ, doanh thu từ kênh YouTube âm nhạc của anh sẽ tăng trưởng vào những giai đoạn cao điểm, điển hình như dịp đầu năm mới hay Giáng sinh. Thậm chí, có thời điểm tết anh nhận 27.000 USD, riêng tháng 12 thì năm nào cũng tầm 24.000 USD. “Nhưng bên tác quyền cũng lấy của tôi rất nhiều. Mình phải chia cho nhà mạng, tác quyền… Tức là tiền YouTube của tôi khoảng 700 triệu đồng một tháng, nhưng chia ra thì tôi còn có 300 triệu thôi” anh bật mí.

Riêng về kênh YouTube đăng tải những clip về cuộc sống đời thường, hiện đã đạt hơn 146.000 lượt theo dõi. Theo Quang Lê, mỗi tháng nguồn thu từ những clip trên kênh này khoảng 200 USD. “Vừa rồi tôi đăng clip về Lệ Quyên, được 1.500 USD. Tại vì nào giờ chưa có ai xem nhà Lệ Quyên hết”, giọng ca Về đâu mái tóc người thương bày tỏ thêm.

Ảnh 2.

Quang Lê từng đối diện với những ý kiến trái chiều khi đẩy mạnh làm YouTube

Ảnh: FBNV

Việc đẩy mạnh phát triển các kênh YouTube giúp Quang Lê tiếp cận với nhiều khán giả hơn. Bên cạnh việc đăng tải các phần trình diễn, nam nghệ sĩ còn thực hiện nhiều clip chia sẻ về cuộc sống cá nhân, khiến người xem thích thú. Quang Lê cho biết khi làm YouTube, bản thân quan niệm rằng nếu tuổi già mà không còn sức đi hát thì kênh YouTube và những sản phẩm sẽ vừa là kỷ niệm, vừa là "kế sinh nhai".

Tuy nhiên, khi theo dõi kênh YouTube của Quang Lê, một số người để lại bình luận mỉa mai, cho rằng nam ca sĩ "hết thời phải đi làm YouTube kiếm tiền". Trước ý kiến trái chiều, nam nghệ sĩ đón nhận bằng tâm thế vui vẻ.

“Tôi quay YouTube để chia sẻ đời sống thật của mình, tôi giàu, nghèo, xấu tốt, về gia đình, bạn bè... tôi muốn cho khán giả biết hết, không giấu diếm gì cả. Với các khán giả là fan ruột thì họ chẳng bao giờ phản ứng điều gì về tôi cả. Còn antifan thì muốn nói gì cũng được, mình đâu hoàn hảo nên họ muốn ghét thì ghét. Tôi chẳng thể làm hài lòng họ, cứ sống là chính mình thôi", Quang Lê bày tỏ. 

