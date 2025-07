Showbiz 15.7: Quang Lê nói về chuyện độc thân; Han Sara sau tổn thương

Quang Lê trải lòng về chuyện độc thân

Trong cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, Quang Lê gây chú ý khi chia sẻ về chuyện độc thân ở tuổi 46. Cụ thể, nam ca sĩ nói bản thân là nghệ sĩ, chưa sẵn sàng để “gói cuộc đời mình cho một ai”. Anh tâm sự: “Bây giờ bắt tôi sống chung với một người, phải thay đổi đời sống của mình, tôi chưa nghĩ ra được. Bây giờ tôi sống một mình, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, hay khi muốn ngồi nhà bạn bè cũng không có sự kiểm soát”.

Quang Lê tận hưởng cuộc sống, chăm chỉ làm việc ở tuổi 46 ẢNH: FBNV

Ở tuổi 46, Quang Lê tập trung vào sự nghiệp ca hát lẫn công việc kinh doanh. Giọng ca Cô hàng xóm thường xuyên đăng tải những clip về cuộc sống đời thường, hoặc chia sẻ những hình ảnh giản dị bên đồng nghiệp. Nam ca sĩ nói sau ánh đèn sân khấu, anh tận hưởng những ngày bình dị bằng việc chăm sóc cây cối, chơi với cháu…

Về chuyện tình cảm, Quang Lê chia sẻ anh từng vướng tin đồn với nhiều đồng nghiệp như Mai Thiên Vân, Thúy Nga, Hà Thanh Xuân nhưng lên tiếng phủ nhận. Anh nói đây là trường hợp “có tiếng không có miếng”. Theo nam ca sĩ thì “mạng xã hội người ta thích làm gì làm, nổi tiếng thì luôn phải đi kèm với tai tiếng nên mình đành chấp nhận”.

Han Sara sau 2 năm im ắng vì 'bạo lực ngôn từ'

Han Sara từng có 2 năm không phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Đó không phải là khoảng lặng vì cô hết cảm hứng, mà là quãng thời gian giọng ca sinh năm 2000 tự thu mình lại giữa những tổn thương vô hình mang tên “bạo lực ngôn từ” và áp lực dư luận.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Han Sara cho hay: "Đây sẽ là phiên bản chân thật nhất, tự do nhất mà công chúng chưa từng thấy ở Han Sara” ẢNH: NVCC

Ký ức buồn này được Han Sara mở lòng chia sẻ trên sân khấu Em xinh say hi trong tập phát sóng gần đây. Sau màn trình diễn ca khúc I’ll Be There, nữ ca sĩ nghẹn ngào: “Có thể do tôi bắt đầu sự nghiệp khi còn khá nhỏ. Khi ấy, tôi nhận được rất nhiều lời bình luận, có những câu nói vô tình đâm vào trái tim mà tôi không quên được. Những đánh giá ấy làm tôi cảm thấy mình không xứng đáng có được điều gì, cảm thấy mình chưa đủ và mình phải khác”.

Song sau đó, Sara nhận ra rằng âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ cô. Ngược lại, đó là nơi duy nhất cô được viết tiếp những tâm tư bị chôn vùi. Hơn cả một E.P Unfrozen là tuyên ngôn âm nhạc của Han Sara trong hành trình mới của sự nghiệp. Nữ ca sĩ ở dự án lần này mang một màu sắc hoàn toàn khác, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt: từ nhẹ nhàng, trong sáng sang cá tính, bản lĩnh và trưởng thành. Đây là lần đầu tiên khán giả thấy một Han Sara dám thử nghiệm, dám lột xác khỏi cái bóng an toàn, để thực sự cất lên tiếng nói riêng bằng âm nhạc.

Thanh Ngọc nghẹn lòng trước ông chủ đoàn lô tô

Tập 7 Giai điệu ước mơ lên sóng với màn tranh tài của 2 thí sinh gồm Hữu Ngọc và Ai Nguyên. Đảm nhận vai trò giám khảo là NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Thanh Ngọc và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Dàn giám khảo nghẹn ngào trước tiết mục của thí sinh Hữu Ngọc ẢNH: BTC

Trong chương trình, thí sinh Võ Hữu Ngọc - ông chủ một đoàn lô tô đã thể hiện ca khúc Phận bướm vương tơ. Anh chia sẻ, những người làm nghề như mình đều cảm nhận số phận có phần long đong. Hữu Ngọc mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của lô tô, cũng như tri ân những người anh xem như “gia đình” trong đoàn. Nếu được vào vòng trong, anh hy vọng có thể đưa họ cùng xuất hiện trên sân khấu Giai điệu ước mơ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định đây là ca khúc phù hợp với câu chuyện của Hữu Ngọc. Anh cảm nhận rõ sự chân thành và tâm huyết qua từng câu hát, đồng thời kỳ vọng sẽ thấy sự bứt phá của nam thí sinh trong vòng tiếp theo. Ca sĩ Thanh Ngọc thì bất ngờ khi lắng nghe Hữu Ngọc hát. Theo cô, anh “già đi vài tuổi” vì từng trải nhiều trăn trở trong cuộc sống. Cô nhận xét: “Đây là phần trình diễn buồn nhưng rất hay”.