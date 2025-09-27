Ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng về MV có nhiều cảnh nóng bỏng

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ trình làng MV Say một đời vì em, đây là một bài hát mang giai điệu ballad sâu lắng. Ca khúc này thuộc sở hữu của Ken Quách - HuongMyBông và được thể hiện bằng ca sĩ AI. Sau khi lắng nghe bài hát này, Nguyên Vũ cảm thấy yêu thích và liên hệ mua bản quyền để cover lại. Chia sẻ với Thanh Niên, nam ca sĩ 7X cho biết trước đó đã có nhiều ca sĩ muốn hát lại ca khúc này nhưng Ken Quách - HuongMyBông không đồng ý, tuy nhiên đến khi anh ngỏ lời thì cả hai đều gật đầu.

Trong thời gian gần đây, Nguyên Vũ là một trong những ca sĩ tìm hiểu về AI và luôn tìm cách ứng dụng công nghệ này vào các sản phẩm của mình. Sau thời gian nghiên cứu, anh thừa nhận đây là công cụ hữu ích nhưng nó không thể hoàn toàn thay thế được con người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài giai điệu, MV của Nguyên Vũ còn gây chú ý bởi những hình ảnh lãng mạn, có phần nóng bỏng của hai diễn viên chính là Thiên Ngọc và An Duy. Theo đó, cặp đôi này có khá nhiều cảnh thân mật và khoe da thịt. Giải thích về điều này, Nguyên Vũ thẳng thắn: "Đây là những cảnh tình cảm mà Vũ thấy cần thiết cho MV nhạc tình. Thay vì, Vũ cầm ly rượu hay điếu thuốc để thể hiện ý đồ của bài hát thì mình không muốn như thế. Vũ muốn mang một tình cảm chân thật vào sản phẩm của mình. Những hình ảnh đó cũng ở mức độ vừa phải chứ không quá đáng nên Vũ nghĩ đó là những phân đoạn hợp lý".

MV mới của Nguyên Vũ có khá nhiều cảnh "giường chiếu" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, Nguyên Vũ còn dành lời khen cho diễn xuất của 2 gương mặt trẻ. "Ở vai trò là đạo diễn và cũng là người thể hiện bài hát, tôi rất trân quý sự hợp tác của các diễn viên. Thiên Ngọc và An Duy không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn diễn xuất tinh tế, hết lòng lắng nghe và thực hiện đúng mong muốn của tôi. Tôi thật sự may mắn khi được làm việc với hai bạn. Điều đó đã giúp tôi dễ dàng hòa mình vào cảm xúc để hoàn thiện MV", giọng ca Phố kỷ niệm cho biết.

Ở tuổi 50, Nguyên Vũ có một cuộc sống viên mãn và không còn lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Anh nói: "Trong suốt thời gian qua, những điều tôi mong ước đều đã trở thành hiện thực. Khán giả cũng dành cho tôi nhiều tình cảm, chính vì vậy, tôi cảm thấy mình không phải tiếc nuối bất kỳ điều gì, cuộc sống cũng dễ thở hơn. Ở thời điểm hiện tại, điều tôi đã và đang làm đó là chăm sóc cho mẹ thật tốt. Ngoài ra, tôi không suy nghĩ nhiều về những chuyện khác nữa".