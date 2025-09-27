Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng về MV có nhiều cảnh nóng bỏng

Minh Hy
Minh Hy
27/09/2025 20:47 GMT+7

Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết những cảnh quay thân mật của hai diễn viên Thiên Ngọc và An Duy trong MV 'Say một đời vì em' là thể hiện dụng ý của bài hát, ở mức độ vừa phải và không vượt quá chừng mực.

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ trình làng MV Say một đời vì em, đây là một bài hát mang giai điệu ballad sâu lắng. Ca khúc này thuộc sở hữu của Ken Quách - HuongMyBông và được thể hiện bằng ca sĩ AI. Sau khi lắng nghe bài hát này, Nguyên Vũ cảm thấy yêu thích và liên hệ mua bản quyền để cover lại. Chia sẻ với Thanh Niên, nam ca sĩ 7X cho biết trước đó đã có nhiều ca sĩ muốn hát lại ca khúc này nhưng Ken Quách - HuongMyBông không đồng ý, tuy nhiên đến khi anh ngỏ lời thì cả hai đều gật đầu. 

Ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng về MV có nhiều cảnh nóng bỏng - Ảnh 1.

Trong thời gian gần đây, Nguyên Vũ là một trong những ca sĩ tìm hiểu về AI và luôn tìm cách ứng dụng công nghệ này vào các sản phẩm của mình. Sau thời gian nghiên cứu, anh thừa nhận đây là công cụ hữu ích nhưng nó không thể hoàn toàn thay thế được con người

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài giai điệu, MV của Nguyên Vũ còn gây chú ý bởi những hình ảnh lãng mạn, có phần nóng bỏng của hai diễn viên chính là Thiên Ngọc và An Duy. Theo đó, cặp đôi này có khá nhiều cảnh thân mật và khoe da thịt. Giải thích về điều này, Nguyên Vũ thẳng thắn: "Đây là những cảnh tình cảm mà Vũ thấy cần thiết cho MV nhạc tình. Thay vì, Vũ cầm ly rượu hay điếu thuốc để thể hiện ý đồ của bài hát thì mình không muốn như thế. Vũ muốn mang một tình cảm chân thật vào sản phẩm của mình. Những hình ảnh đó cũng ở mức độ vừa phải chứ không quá đáng nên Vũ nghĩ đó là những phân đoạn hợp lý".

Ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng về MV có nhiều cảnh nóng bỏng - Ảnh 2.

MV mới của Nguyên Vũ có khá nhiều cảnh "giường chiếu"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, Nguyên Vũ còn dành lời khen cho diễn xuất của 2 gương mặt trẻ. "Ở vai trò là đạo diễn và cũng là người thể hiện bài hát, tôi rất trân quý sự hợp tác của các diễn viên. Thiên Ngọc và An Duy không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn diễn xuất tinh tế, hết lòng lắng nghe và thực hiện đúng mong muốn của tôi. Tôi thật sự may mắn khi được làm việc với hai bạn. Điều đó đã giúp tôi dễ dàng hòa mình vào cảm xúc để hoàn thiện MV", giọng ca Phố kỷ niệm cho biết.

Ở tuổi 50, Nguyên Vũ có một cuộc sống viên mãn và không còn lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Anh nói: "Trong suốt thời gian qua, những điều tôi mong ước đều đã trở thành hiện thực. Khán giả cũng dành cho tôi nhiều tình cảm, chính vì vậy, tôi cảm thấy mình không phải tiếc nuối bất kỳ điều gì, cuộc sống cũng dễ thở hơn. Ở thời điểm hiện tại, điều tôi đã và đang làm đó là chăm sóc cho mẹ thật tốt. Ngoài ra, tôi không suy nghĩ nhiều về những chuyện khác nữa".

Tin liên quan

Ca sĩ Nguyên Vũ: Tôi đã qua thời lo 'cơm áo gạo tiền'

Ca sĩ Nguyên Vũ: Tôi đã qua thời lo 'cơm áo gạo tiền'

Đối với ca sĩ Nguyên Vũ, đây là thời điểm anh thực hiện sản phẩm âm nhạc để cống hiến và dành thời gian giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn thay vì đặt nặng chuyện tài chính.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyên Vũ Ca sĩ Nguyên Vũ Nóng bỏng Say một đời vì em công nghệ AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận