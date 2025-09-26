Cờ bạc online quảng cáo trá hình 'chui' vào MV, concert

MV của nhóm Ngũ hổ tướng vừa ra mắt đã dính lùm xùm. Với thủ đoạn cài cắm tinh vi, nhiều trang web cờ bạc, cá độ đang gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các cá nhân, đơn vị ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chỉ 1 giây lướt qua màn hình

Sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng video như YouTube, TikTok đã giúp các MV ca nhạc và concert phát sóng trực tuyến trở thành kênh tiếp cận khán giả nhanh chóng và hiệu quả. Bằng cách lồng ghép các hình ảnh, logo, hoặc thậm chí là mã QR của các trang web cờ bạc vào những sản phẩm giải trí này, các tổ chức cờ bạc đã tiếp cận một lượng lớn người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Thực tế, nhiều trang web cá độ đã sử dụng chiến lược "tài trợ" cho các MV, concert để chèn quảng cáo. Những logo, địa chỉ trang web xuất hiện thoáng qua nhưng đủ để gây ấn tượng thị giác. Đối với những người tò mò, chỉ cần một cú nhấp chuột hoặc một lần tìm kiếm là họ có thể dễ dàng truy cập vào "thế giới" cờ bạc trực tuyến. Đây là một cách thức tiếp cận người dùng cực kỳ nguy hiểm, vì nó không công khai, không rõ ràng và lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người xem.

Công an TP.HCM thông tin gì sau khi làm việc nhóm Ngũ Hổ Tướng

Trong sản phẩm âm nhạc gần nhất của mình và nhóm Ngũ Hổ Tướng, Ưng Hoàng Phúc bị cư dân mạng chỉ trích vì logo trang web cờ bạc xuất hiện ở một số phân cảnh. Ngay sau đó, Sơn Tùng M-TP cũng bị "réo tên" với hình ảnh diễn trong sự kiện mà một đơn vị (tạm gọi là A.) là nhà tài trợ kim cương, cư dân mạng nghi vấn A. là trang web cá cược bóng đá quốc tế.

Sơn Tùng M-TP bị tố diễn trong sự kiện do một đơn vị, nghi là website cá độ quốc tế tài trợ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh đời thường của nghệ sĩ cũng được "soi" kỹ. Trang Pháp bị cư dân mạng "đào lại" ảnh chụp trong một khung cảnh với bóng bay có logo của một trang web cá độ, diện áo thun có logo website.

Nhiều trang web cờ bạc, cá độ online còn cài cắm chạy pop-up trên web phim lậu, truyện sách online, đặt tên fanpage với chủ đề về động vật, đời sống nhưng sẽ đính kèm tên trang web cá độ... để tăng tính phổ biến. Người theo dõi bấm like hình ảnh, bình luận tương tác mà không hề biết rằng mình đang tiếp tay cho việc quảng cáo cờ bạc "trá hình".

Nhiều hệ lụy khó lường

Một trong những hệ lụy dễ nhận thấy nhất là việc làm giảm uy tín của nghệ sĩ. Khi một sản phẩm nghệ thuật bị phát hiện quảng cáo cho cờ bạc, danh tiếng của ca sĩ bị tổn hại nghiêm trọng. Khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ, cảm thấy bị phản bội và thất vọng.

Trường hợp của nhóm Ngũ hổ tướng là ví dụ điển hình. Các thành viên như Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái đều là những ca sĩ gạo cội, có chỗ đứng vững chắc và là thần tượng của nhiều thế hệ. Vụ việc đã khiến khán giả nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp và sự "cẩn trọng" của họ. Thậm chí, nhiều người cho rằng việc này là cố ý, bất chấp lời giải thích từ phía nghệ sĩ. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng vào giới nghệ sĩ nói chung.

Hơn nữa, việc này còn gây ra những rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Việc quảng cáo cờ bạc, dù dưới hình thức nào, đều vi phạm pháp luật Việt Nam. Các nghệ sĩ, nếu không cẩn trọng, có thể đối mặt với việc bị xử phạt hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự, gây ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp. Ưng Hoàng Phúc cùng nhóm Ngũ hổ tướng và ê-kíp đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng và đang chờ xem xét, xử lý.

Về phần Trang Pháp, ngay sau khi bị dân mạng réo tên, cô và công ty quản lý đã lập tức lên tiếng đính chính thông tin, đồng thời báo cáo với Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM nhưng vẫn bị cư dân mạng "ném đá".

Thiều Bảo Trâm bị réo tên khi được cho biểu diễn trong show mà logo của website cờ bạc xuất hiện giữa sân khấu (ảnh trái), nhưng nhạc hội Happy Day lại bị “réo tên” (ảnh phải). Hiện nữ ca sĩ cũng đã thông qua luật sư gửi lời xin lỗi vì đã chủ quan không kiểm tra kỹ khu vực biểu diễn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sơn Tùng M-TP cũng phủ nhận việc trình diễn trong sự kiện của trang web cá độ. Theo đó, công ty của nam ca sĩ cho biết anh nhận lời tham gia đêm nhạc theo lời mời từ ban tổ chức và không hề ký kết hợp tác với bên A. Việc A. xuất hiện trên các banner quảng cáo là nằm ngoài thỏa thuận của Sơn Tùng M-TP và ban tổ chức. Phía công ty cũng bày tỏ sự hối hận vì không tìm hiểu kỹ càng trước khi ký kết hợp đồng.

Không riêng nghệ sĩ, nhiều công ty giải trí cũng gặp rắc rối với hành vi quảng cáo trá hình của các trang web cờ bạc, cá độ này. Hồi tháng 3.2025, công ty giải trí Vin8 từng phải dời lịch diễn Happy Day Concert chỉ vì logo của công ty cùng hình ảnh nghệ sĩ tham gia bị website cờ bạc online sử dụng hình ảnh trái phép để quảng cáo. Vin8 và website này chỉ khác nhau ở 1 ký tự nên rất nhiều người nhầm lẫn khiến công ty giải trí này bị ảnh hưởng suốt thời gian dài. Thời điểm đó, ông Huỳnh Quang Việt, đại diện Vin8, khẳng định với Thanh Niên đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí, không hề liên quan đến cá độ, cờ bạc. "Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng Lâm Đồng nhờ vào cuộc làm rõ việc các trang cá cược dùng hình ảnh của chương trình để quảng cáo trái phép", ông Huỳnh Quang Việt nói.

Hệ lụy lớn hơn của việc quảng cáo "trá hình" cờ bạc trực tuyến là tác động tiêu cực đến xã hội. Khi các trang web cờ bạc dễ dàng tiếp cận người dùng, đặc biệt là giới trẻ, nó sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Cờ bạc thường đi kèm với các tệ nạn khác như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, trộm cắp, lừa đảo... để có tiền trả nợ hoặc tiếp tục chơi. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, làm gia tăng tội phạm và mất an ninh trật tự.

Hình ảnh các nghệ sĩ trong show diễn từng bị trang cá cược VinXX sử dụng quảng cáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để ngăn chặn vấn nạn này, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Các cơ quan quản lý cần siết chặt hơn việc cấp phép và giám sát các sản phẩm âm nhạc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các nghệ sĩ cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc kiểm duyệt nội dung, không vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho những hoạt động phi pháp. Cuối cùng, bản thân mỗi người xem cần nâng cao cảnh giác, nhận biết và tránh xa những quảng cáo độc hại này.