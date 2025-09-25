Công an TP.HCM thông tin về buổi làm việc với nhóm Ngũ hổ tướng

MV mới của nhóm Ngũ hổ tướng bị chỉ trích vì quảng cáo web cá độ Ảnh: FBNV

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến ồn ào MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Khánh Phương, bị nghi quảng cáo web cá độ.

Công an TP.HCM cơ bản củng cố được hành vi của nhóm Ngũ hổ tướng

Liên quan vấn đề trên, trung tá Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết qua công tác nắm tình hình dư luận và trên không gian mạng, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xác minh, làm rõ. Phòng An ninh mạng đã khẩn trương báo cáo, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập xác minh thông tin, tài liệu.

Trước khi vướng ồn ào, sự nghiệp của các thành viên Ngũ Hổ Tướng ra sao?

Ngày 22.9, Công an TP.HCM đã có thư mời và ngày 23.9 đã tiến hành làm việc với các thành viên của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng cũng như các cá nhân liên quan việc sản xuất, quảng cáo, đăng tải các video nêu trên.

"Đến nay, chúng tôi đã cơ bản củng cố được những hành vi của các đối tượng và sẽ xử lý nhanh nhất, sau đó sẽ có thông tin chính thức công khai đến cơ quan báo chí", trung tá Nguyễn Khánh Hồng chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng thông tin về vụ MV của nhóm Ngũ hổ tướng có hình ảnh quảng cáo cá độ Ảnh: L.X

Trung tá Khánh Hồng cho biết liên quan đến việc quảng cáo của người nổi tiếng trên mạng, pháp luật đã quy định rõ về hành vi vi phạm liên quan đến đánh bạc và quảng cáo đánh bạc. "Trường hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà có hành vi quảng cáo đánh bạc, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi cấu kết, thông đồng, chia sẻ lợi nhuận trực tiếp từ nhà cái, đơn vị tổ chức đánh bạc thì có thể bị xử lý hình sự về tội tổ chức đánh bạc, quy định tại điều 322 bộ luật Hình sự. Đây là điều chúng ta cần phải nhấn mạnh thêm trong công tác truyền thông để có sự răn đe về pháp lý", đại diện PA05 nhấn mạnh.

Theo Công an TP.HCM, các nghệ sĩ, KOL là người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, có lượng người theo dõi, quan tâm phải có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, sự kiện mình tham gia, thực hiện, không để cố ý hay vô ý tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật. Đồng thời rất khuyến khích các nghệ sĩ, KOL thường xuyên có các sản phẩm tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng, chia sẻ về những giá trị chân, thiện mỹ, cũng như tư duy pháp luật, cùng với cộng đồng và xã hội chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Như vậy chắc chắn mỗi nghệ sĩ, KOL sẽ luôn giành được tình cảm và sự ủng hộ của công chúng.

Sở VH-TT TP.HCM sẽ phối hợp với Công an TP.HCM khi có yêu cầu

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân - Phó trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số, thuộc Sở VH-TT TP.HCM cho biết đã nắm thông tin liên quan đến MV của nhóm Ngũ hổ tướng, cũng như trường hợp một số nghệ sĩ bị nghi quảng cáo cho web cá độ. Riêng với MV của nhóm Ngũ hổ tướng đã được ngành Công an xem xét, xử lý. Sở VH-TT sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân phát biểu tại buổi họp báo Ảnh: L.X

Theo bà Phạm Đắc Mỵ Trân, pháp luật đã có các quy định đầy đủ. "Việc quảng cáo cờ bạc cho trang web cá độ thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để tuyên truyền, cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm", phía Sở VH-TT TP.HCM cho biết.

Trước đó, MV Anh em trước sau như một là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của các ca sĩ được xem là "thần tượng một thời" của nhiều khán giả. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, MV nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều khán giả phát hiện hình ảnh liên quan đến quảng cáo wab cá độ. Cụ thể, trong MV đăng tải trên kênh YouTube của Khánh Phương, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo một trang cá cược ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì và thậm chí có cả cảnh quay lướt giao diện trang web. Những chi tiết trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội.