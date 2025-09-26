Đưa AI vào dạy cho học sinh tiểu học: tránh đối đầu với rủi ro

Sáng nay, 26.9, trong cuộc họp báo định kỳ của Bộ KH-CN, TS Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia đã chia sẻ quan điểm về việc đưa AI vào dạy cho học sinh tiểu học.



TS Hồ Đức Thắng: Đặt vấn đề đưa AI vào dạy cho học sinh tiểu học lúc này là đúng thời điểm, nhưng cần làm đúng cách ẢNH: QUÝ HIÊN

Bắt buộc có hàng rào an toàn

Theo TS Hồ Đức Thắng, Chính phủ coi trí tuệ nhân tạo (AI) là một công nghệ chiến lược. Trong những dự thảo về chiến lược trí tuệ nhân tạo mà Bộ KH-CN đang soạn thảo đều thể hiện quan điểm coi AI là một trong những nhiệm vụ quan trọng phải phổ cập toàn dân và toàn diện, đưa AI vào tất cả các cấp giáo dục, không phải chỉ riêng tiểu học.

Tuy nhiên, khi đưa AI vào dạy cho học sinh tiểu học, cơ quan hoạch định chính sách cần xác định đúng mục tiêu. Người học ở cấp tiểu học còn rất nhỏ, không thể đặt mục tiêu biến các em thành những "kỹ sư AI nhí". Cho nên chỉ cần trang bị cho các em 3 năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu: hiểu AI là gì, biết cách dùng AI an toàn và có trách nhiệm, có tư duy sáng tạo khi tương tác với công nghệ.

Cạnh đó, cần bắt buộc đặt hàng rào an toàn để bảo vệ cho các em. "Theo quan điểm cá nhân tôi, có một số công cụ không thể để cho các em tự do sử dụng, ví dụ như ChatGPT, bởi các em chưa có bộ lọc. Nếu tất cả công cụ AI đều được đưa vào hệ thống giáo dục, chúng ta sẽ phải đối đầu với những nguy cơ rủi ro cao", TS Thắng nói.

Theo ông, nên có một danh mục được kiểm duyệt hết sức kỹ càng trước khi đưa AI vào dạy cho các em, phải đảm bảo tất cả các vấn đề về đạo đức ở mức độ cao nhất.

Lưu ý nữa, theo TS Hồ Đức Thắng, thay vì tập trung dạy AI cho học sinh thì nên hướng đối tượng cần được quan tâm là người thầy. Cần giúp thầy cô sử dụng AI để tạo ra các bài giảng có kiến thức đúng, hiệu quả, gần gũi.

Kinh nghiệm từ các nước

TS Hồ Đức Thắng cũng chia sẻ kinh nghiệm của một số nước khi đưa AI vào dạy cho học sinh tiểu học. Chẳng hạn, Singapore thì tập trung cho các em làm những module ngắn, thực tế, tập trung vào những khái niệm, giúp các em hiểu về AI, sử dụng AI thế nào cho an toàn và có trách nhiệm.

Estonia thì ưu tiên đào tạo giáo viên trước khi đưa AI vào dạy cho học sinh. "Nếu học tập mô hình Estonia, chúng ta cần ngay một chương trình đào tạo chuẩn hóa và xây dựng một đội ngũ nòng cốt khoảng 1.000 "giáo viên hạt nhân" về AI để dẫn dắt và lan tỏa kinh nghiệm trên toàn quốc", TS Hồ Đức Thắng nói.

Hàn Quốc từng sai lầm khi vội vàng thay thế sách giáo khoa bằng ứng dụng, về sau thì bạn đã nhận thấy cách làm này không hiệu quả. "Với dạy học cho học sinh ở lứa tuổi nhỏ, có lẽ các cách thức truyền thống vẫn mang lại giá trị giáo dục chất lượng", theo TS Hồ Đức Thắng.

Còn Mỹ thì rất coi trọng sự tiếp cận bình đẳng trong giáo dục với học sinh tiểu học. Họ đã có một chương trình E-Rate với ngân sách khoảng 4,9 tỉ USD/năm để đảm bảo mọi trường học, dù ở nông thôn hay thành thị, đều có internet tốt.

"Đưa AI vào dạy ở tiểu học từ bây giờ là đúng thời điểm, nhưng phải đúng cách. Trước hết chúng ta phải lấy giáo viên làm trung tâm, công cụ phải an toàn, đi từng bước vững chắc. Nên bắt đầu bằng một lộ trình thí điểm rõ ràng trong 18 - 24 tháng, bắt đầu từ một số địa phương, sau đó nhân rộng ra toàn quốc dựa trên kết quả thực tế", TS Hồ Đức Thắng nêu quan điểm.