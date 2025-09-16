Thủ tướng: Đưa AI vào giảng dạy cho học sinh ngay từ lớp 1

Sáng 16.9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và Nghị quyết 72 về đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm bên hành lang hội nghị tại điểm cầu chính tại nhà Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tại nhà Quốc hội, Hà Nội. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị tại điểm cầu TP.HCM. Hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu trên cả nước.

Quán triệt Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết 71 đề ra những chủ trương, quyết sách mạnh mẽ hơn để khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, góp phần thúc đẩy thực hiện các quyết sách mới của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân… hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Theo đó, Nghị quyết 71 xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm 5 nhóm chung và 3 nhóm riêng cho các bậc học. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh 2 nhóm nhiệm vụ quan trọng là đổi mới tư duy, hành động và đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục, đào tạo.

Thủ tướng cũng cho biết, một nhiệm vụ khác là chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo.

Nhiệm vụ nữa là tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông; tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị tại điểm cầu chính nhà Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Cùng đó, theo Thủ tướng, cần phải đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy tại các trường phổ thông, ngay từ tiểu học lớp 1 với tinh thần "vừa học vừa chơi". "Đây là cái đổi mới rất quan trọng", Thủ tướng nêu rõ.

Cùng đó, cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông

Thủ tướng cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71, Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 71 tại Nghị quyết số 281 ngày 15.9.

Theo đó, chương trình hành động của Chính phủ bao gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, cụ thể hóa thành 36 mục tiêu và 151 nhiệm vụ. Trong đó, đã phân công cụ thể các nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương.

Về các nhiệm vụ triển khai ngay trong năm 2025, Thủ tướng cho hay sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách cho phát triển GD-ĐT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo ẢNH: GIA HÂN

Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, xây dựng các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71 và nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, Chính phủ khẩn trương rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông để điều chỉnh phù hợp.

Cùng đó, Chính phủ sẽ xây dựng lộ trình và triển khai ngay các chủ trương về chế độ lương, phụ cấp cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

Thủ tướng cũng nêu rõ, trong năm 2025, Chính phủ sẽ rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn.

Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thực hiện chủ trương không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế). Thực hiện bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục cả nước triển khai ngay khi có văn bản hướng dẫn, hoàn thành trước tháng 9.2026.

Khẩn trương phân bổ vốn, thực hiện quy trình đầu tư công, lựa chọn nhà thầu, phấn đấu để khởi công xây dựng 100 trường liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở trong tháng 10.2025 và hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

Cùng đó, quyết liệt triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền; trước mắt, thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025...