Ca sĩ Nguyên Vũ: Tôi đã qua thời lo 'cơm áo gạo tiền'

Nguyên Vũ cho ra mắt 34 ca khúc

Hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật, Nguyên Vũ không ngừng nỗ lực để tạo ra sản phẩm ý nghĩa và thể hiện tình yêu với quê hương đất nước. Mới đây, Nguyên Vũ cho ra mắt dự án mang tên Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình. Đây là dự án gồm 34 ca khúc được Nguyên Vũ thể hiện, ca ngợi vẻ đẹp của 34 tỉnh thành sau quá trình sáp nhập.

Dự án của Nguyên Vũ gồm những ca khúc: Người Việt Nam tự hào, Đất phú trời yên, Thành phố rạng rỡ giữa non sông, Thành phố ngày mới, Tây Ninh miền đất nghĩa tình... Ảnh: NVCC

Dự án này không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà còn là tấm lòng và tình cảm mà Nguyên Vũ dành Tổ quốc. Anh mong muốn sẽ có cơ hội mang những ca khúc này đến biểu diễn tại các địa phương, cùng với các nghệ sĩ lan tỏa tình yêu quê hương, con người Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, Nguyên Vũ thừa nhận anh không còn áp lực về chuyện cạnh tranh hay nỗi lo mưu sinh nữa.

Ca sĩ Thái Châu, Quốc Đại đến chúc mừng Nguyên Vũ Ảnh: NVCC

Anh nói: "Tôi nghĩ việc làm MV này là trách nhiệm của một nghệ sĩ sinh ra và lớn lên trên đất nước này. Tôi đã qua thời phải lo "cơm áo gạo tiền", cuộc đời của mình bây giờ đầy đủ hơn nên tôi muốn đền đáp công ơn của ba mẹ, những khán giả đã thương mến tôi. Chính vì thế, tôi đã có dự án cộng đồng như thế. Bây giờ, mình cảm thấy vui khi làm những điều này và không suy nghĩ đến câu chuyện tài chính nữa. Mình có được điều kiện kinh tế để mình chăm sóc lo lắng cho những hoàn cảnh neo đơn. Ngoài ra, tôi muốn làm điều gì đó dù nhỏ bé thôi để đền đáp lại công ơn của đất nước".