Dương Hồng Loan nói về ca khúc định mệnh và 'góc khuất' sau ánh đèn sân khấu

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, Dương Hồng Loan cho biết điều khiến cô hạnh phúc là được nghe khán giả mở nhạc của mình ở khắp nơi. Từ những chuyến xe đò, quán cà phê ven đường cho đến những ngôi nhà bình dị, giọng hát của cô đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường ngày của nhiều người yêu nhạc.

Nữ ca sĩ bồi hồi nhớ lại một kỷ niệm: có lần xe gặp sự cố giữa đường, khi vừa mở cửa bước xuống, Dương Hồng Loan bất ngờ nghe vang lên ca khúc của mình từ một nhà dân gần đó. Khoảnh khắc giản dị ấy mang đến cho giọng ca 8X niềm xúc động, bởi đó là minh chứng cho tình yêu thương và sự ghi nhớ của khán giả dành cho cô.

Dương Hồng Loan xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình ẢNH: NSX

Bên cạnh những ánh hào quang trên sân khấu, Dương Hồng Loan cũng lần đầu kể lại một sự cố hy hữu trong dịp chạy show. Cô tiết lộ có thời điểm phải di chuyển liên tục giữa 4 địa điểm khác nhau, trong khi kẹt xe nghiêm trọng khiến bản thân phải bắt xe ôm đến để kịp giờ biểu diễn. Trong lúc di chuyển, phần ống quần bên trong bộ áo dài vô tình bị cuốn vào bánh xe và rách ngay trước giờ lên sóng.

Dù gặp sự cố bất ngờ, Dương Hồng Loan vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khéo léo dùng tà áo dài che đi phần trang phục bị hỏng và hoàn thành phần trình diễn. Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhớ lại, Dương Hồng Loan vẫn xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Là nghệ sĩ thường xuyên biểu diễn với lịch trình dày đặc, Dương Hồng Loan thừa nhận không ít lần cô rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Thậm chí, có những sự kiện ban tổ chức chỉ mời duy nhất một mình giọng ca 8X nên dù sức khỏe không tốt, nữ ca sĩ cũng không thể hủy show.

Với Dương Hồng Loan, Duyên phận là một ca khúc đặc biệt trong sự nghiệp ẢNH: NSX

Tuy nhiên, chính sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và sự tin tưởng từ ban tổ chức đã trở thành nguồn năng lượng lớn nhất giúp cô vượt qua khó khăn. Nữ ca sĩ chia sẻ, chỉ cần bước lên sân khấu, hòa vào không khí cùng mọi người là mọi mệt mỏi dường như tan biến. Việc cống hiến hết mình trong đêm diễn không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui lớn đối với Dương Hồng Loan ở thời điểm hiện tại.

Trong cuộc trò chuyện, Dương Hồng Loan cũng chia sẻ về những tác phẩm đã tạo nên dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp. Dù thể hiện rất nhiều bài hát khác nhau, nhưng Duyên phận và Áo mới Cà Mau vẫn là hai ca khúc được khán giả yêu cầu nhiều nhất trong mỗi chương trình.

Nữ ca sĩ tâm sự tuy không phải là người đầu tiên thể hiện Duyên phận, nhưng chính tình cảm của công chúng đã giúp bài hát này gắn liền với tên tuổi của cô suốt nhiều năm qua.

Niềm hạnh phúc của Dương Hồng Loan

Dương Hồng Loan thừa nhận từng không nghĩ sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp ẢNH: NSX

Khi được hỏi về ý nghĩa của âm nhạc đối với cuộc sống, Dương Hồng Loan xúc động thừa nhận cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Tất cả đều bắt đầu từ niềm đam mê tự nhiên, rồi chính âm nhạc đã dẫn dắt cô bước đi trên con đường nghệ thuật.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Âm nhạc mang lại điều quá hạnh phúc và tuyệt vời đối với Hồng Loan. Tôi chưa từng nghĩ âm nhạc lại có thể mang đến cho cuộc sống của mình nhiều điều đến thế". Với cô, âm nhạc không chỉ là một công việc, một cái nghề, mà còn là "món quà vô giá" mang lại tình yêu thương của khán giả cùng những cơ hội, may mắn trong cuộc đời.

Vừa qua, Dương Hồng Loan gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao. Tại đây, giọng ca bolero có những phút trải lòng về chuyện nghề, đồng thời tiết lộ những bí mật liên quan đến cuộc sống riêng, phía sau ánh đèn sân khấu. Những lúc gặp áp lực hay căng thẳng, thay vì đi chơi xa, cô thường chọn ở nhà thư giãn cùng người thân và lắng nghe những bản tình ca để cân bằng lại cuộc sống.