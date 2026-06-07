Tiểu Vy nói về 'bạn trai màn ảnh', tiết lộ cuộc sống ở tuổi 26

Sau 8 năm đăng quang, Trần Tiểu Vy có bước chuyển mình từ một nàng hậu sang lĩnh vực diễn xuất. Gần đây, cô gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Đây được xem là vai diễn nặng về tâm lý - một thử thách đối với người đẹp sinh năm 2000 sau thành công của Quỳnh Anh trong Bộ tứ báo thủ.

Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang hoa hậu

Tiểu Vy chia sẻ Ốc mượn hồn là dự án điện ảnh thứ 3 mà cô tham gia. Với nhân vật Ngọc, người đẹp 10X không chỉ cho thấy nỗ lực phát triển ở lĩnh vực diễn xuất, mà cho thấy tinh thần dám bứt phá thay vì đóng khung mình trong những vai diễn cùng màu sắc trẻ trung, hồn nhiên.

Tiểu Vy không ngại thử thách mình trong lĩnh vực diễn xuất Ảnh: T.A

Với dự án này, Tiểu Vy đóng cặp cùng Quốc Trường và Xuân An. Nói về 2 “bạn trai màn ảnh”, người đẹp sinh năm 2000 cho biết Quốc Trường vốn đã có kinh nghiệm trong nghề nên biết cách nâng đỡ cảm xúc, giúp cô có cảm giác thoải mái khi hợp tác cùng. Trong khi đó, Xuân An vì là người mới, tính cách lại có phần hướng nội nên cả hai phải mất một thời gian để hòa hợp khi lần đầu hóa thân thành người yêu trên màn ảnh rộng.

Tiểu Vy hài hước kể những ngày đầu tiền kỳ, cô và Xuân An gần như bất đồng quan điểm do bạn diễn ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Song nhờ sự hỗ trợ, giúp sức của ê kíp, họ dần cởi mở, nhập vai tốt hơn.

Về phân đoạn tát bạn diễn, Tiểu Vy bật mí trước khi quay, cô cũng chia sẻ, bàn bạc trước với Xuân An. Đến lúc bấm máy vì quá nhập tâm nên người đẹp “tát thẳng tay”. “Lúc đó bạn ấy xây xẩm mặt mày nhưng nói không sao. Sau phân đoạn đó, tôi đã xin lỗi Xuân An”, cô nhớ lại.

Tiểu Vy học hỏi được nhiều điều khi làm việc cùng Trấn Thành Ảnh: T.A

Nhìn lại sự nghiệp, Tiểu Vy thấy may mắn khi được đóng phim, học hỏi từ đàn anh Trấn Thành. Nhờ vậy, lúc đến với Ốc mượn hồn, người đẹp có kinh nghiệm để thực hiện các phân đoạn. “Tất cả những cái tôi học được từ Bộ tứ báo thủ đã được áp dụng cho Ốc mượn hồn. Bên cạnh đó, tôi cũng cố gắng xem nhiều phim, quan sát từ cuộc sống xung quanh. Đây cũng điều tôi học được từ anh Trấn Thành để mọi thứ tự nhiên hơn”, Hoa hậu Việt Nam 2018 bộc bạch.

Xác định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Tiểu Vy không ngại tham gia các khóa học để hoàn thiện mình. Dù vậy cô không tránh khỏi những phút buồn lòng khi nhận ý kiến trái chiều từ người xem.

Theo Hoa hậu Việt Nam 2018, ai làm nghệ thuật cũng đều không tránh khỏi điều này. Dù có buồn, có chạnh lòng nhưng Tiểu Vy khẳng định bản thân không dễ lung lay, nản chí. Thay vào đó, cô tự nhủ phải cố gắng vượt qua, không bỏ cuộc. “Có những ý kiến đó, tôi mới biết hạn chế của mình và cải thiện”, người đẹp chia sẻ.

Tiểu Vy chọn tập trung vào công việc, chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm Ảnh: T.A

Nàng hậu nói bản thân đủ trưởng thành để nhận ra đâu là người tốt, đưa ra lời khuyên mang tính xây dựng giúp mình thay đổi. Tiểu Vy trân trọng những góp ý thẳng thắn vì chính lời chê bai đó mà cô biết kéo mình lại, học cách nhẫn nại, khiêm tốn khi làm nghề.

Cô hài hước bày tỏ quan điểm: “Vì nếu không ai nhận xét, mình sẽ không nhìn ra được khuyết điểm của mình. Nhờ những người góp ý như vậy mình mới biết bản thân còn hạn chế ở đâu. Chứ nếu mọi người không góp ý, tấn công tôi mạnh vậy thì chắc bây giờ mặt tôi song song với trần nhà”.

Phía sau ánh đèn sân khấu, Tiểu Vy dành thời gian học hỏi, hoàn thiện bản thân. Cô cũng tích cực tập luyện, giữ ngoại hình khi là người của công chúng. Về chuyện tình cảm ở tuổi 26, nàng hậu cho biết bản thân hiện đang dồn sức cho công việc, thời gian rảnh thì về quê thăm gia đình. “Tôi đang ưu tiên cho công việc nhiều hơn. Người muốn yêu tôi thì phải thông cảm cho chuyện đó mà nhường tôi cho công việc trước thì mới khiến tôi rung động. Còn không thì tôi chưa tính tới chuyện xa hơn”, cô trải lòng.