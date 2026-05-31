Anh Đức phân trần, Tiểu Vy nói gì khi được góp ý về diễn xuất?

Sau sự kiện công chiếu ở TP.HCM, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và dàn diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan… vừa có buổi giới thiệu dự án điện ảnh Ốc mượn hồn tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ dàn khách mời gồm NSƯT Chiều Xuân, NSND Lan Hương, ca sĩ Tùng Dương…

Tại sự kiện, NSƯT Chiều Xuân và ca sĩ Tùng Dương dành lời khen ngợi khả năng diễn xuất của Nguyễn Văn Chung khi lần đầu lấn sân sang điện ảnh. Nhân dịp này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bật mí tác giả Nhật ký của mẹ không bị cắt cảnh quay nào trên phim.

“Trước khi chọn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thì tôi rất lo bởi anh ấy chưa tham gia diễn xuất ở bất kỳ dự án nào. Nhưng không hiểu sao khi gặp, khi nói chuyện và xem anh Chung diễn thử vài phân đoạn với các bạn diễn Quốc Trường, Anh Phạm… thì thần thái và cách anh ấy thể hiện gần như đúng với hình dung của tôi về nhân vật ông Mạnh”, đạo diễn cho hay.

Trước tình cảm của mọi người dành cho mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời cảm ơn chân thành và thổ lộ: “Tôi đến với phim này vì muốn trải nghiệm, biết được cuộc sống của một diễn viên là như thế nào để có thêm nguồn cảm xúc, chất liệu, nhiều khi sau này phù hợp với bài hát của tôi”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không quên “chốt” câu cuối một cách hài hước: “Cảm ơn đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và ê kíp đã giúp tôi có trải nghiệm vô cùng đáng giá vì tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng một lần ước ao được đóng phim điện ảnh, được lên màn ảnh rộng. Đây là điều mà tôi làm được còn Tùng Dương thì chưa”.

Còn Anh Đức phân trần cảnh anh tát vợ (diễn viên Anh Phạm) chỉ là “kỹ thuật diễn xuất và tận dụng góc quay”: “Tôi chỉ “nựng” cô ấy rất nhẹ. Nếu như có cú tát như vậy thật trên phim thì khi về nhà hai vợ chồng sẽ bị ám ảnh suốt đời. Trước khi diễn, chúng tôi ở nhà cũng có tập luyện, những lúc đó lỡ vô tình trúng xíu cũng không sao”. Nghe vậy, Anh Phạm bổ sung: “Không chỉ cảnh tát mà đôi lúc chồng em muốn chỉ dạy em thêm gì cũng đều tập ở nhà với nhau trước hết”.

Quốc Trường nói về vai diễn trong 'Ốc mượn hồn'

Tại buổi giao lưu ở Hà Nội, ê kíp Ốc mượn hồn nhận được sự đón nhận, ủng hộ từ phía khán giả. Trong đó, Quốc Trường nhận thắc mắc từ người xem về việc không lựa chọn Quỳnh (Anh Phạm thủ vai). Nam diễn viên chia sẻ: “Lúc diễn, tôi đọc thoại và học thuộc, rồi nhập tâm vào nhân vật. Nhưng đây cũng là thiếu sót của tôi vì không đặt câu hỏi về việc vì sao nhân vật không xin lỗi Quỳnh. Đến khi sự kiện ra mắt, tôi không còn diễn nữa mà xem phim với tâm lý của khán giả thì thấy nhân vật Quỳnh cũng là người đáng thương”.

Khi nói về cảm xúc lúc thực hiện các phân cảnh tình cảm với cả 3 bạn diễn nữ (Yên Đan, Tiểu Vy, Anh Phạm), Quốc Trường chia sẻ: "Trong lúc quay, mình phải sống thật với nhân vật để tạo ra sự liên kết tốt nhất. Còn khi đạo diễn hô cắt, mình phải lập tức thoát vai". Với sao nam, sự tôn trọng tuyệt đối dành cho kịch bản, đạo diễn, cùng việc xây dựng niềm tin và bàn bạc kỹ lưỡng với bạn diễn chính là chìa khóa để hoàn thành những phân đoạn nhạy cảm này.

Về phần Tiểu Vy, khi được khán giả góp ý về cách thoại trong phim, sao nữ gửi lời cảm ơn, đồng thời cho biết sẽ ghi nhận để cố gắng cải thiện trong những dự án sau. Trước đó, tại sự kiện ra mắt phim, Hoa hậu Việt Nam 2018 thừa nhận bản thân chưa hoàn hảo và đang nỗ lực hoàn thiện mình từng ngày. "Không cô gái nào muốn bị gọi là bình hoa di động cả. Tôi hy vọng mọi người sẽ gọi mình là một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương”.