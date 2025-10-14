Phản ứng của Tuấn Khải khi Lê Khánh đóng cảnh nóng với đàn em kém tuổi

Trong Chị ngã em nâng, Lê Khánh đóng cặp với Quốc Trường, kém cô 7 tuổi. Ngoài những phân đoạn nặng về tâm lý, cảnh táo bạo của bộ đôi diễn viên cũng gây chú ý. Chia sẻ với chúng tôi, Lê Khánh nói cô không có bất kỳ rào cản nào khi thực hiện phân đoạn này vì xem đây là công việc.

Quốc Trường hóa thân thành người yêu của Lê Khánh trên màn ảnh rộng Ảnh: ĐPCC

“Khi là công việc rồi thì tôi không còn là Lê Khánh nữa mà là nhân vật Hai Thương đang yêu chàng bác sĩ tên Trường. Khi đến phim trường, tôi cứ làm theo những gì phân đoạn miêu tả và những gì nhân vật Thương cần phải làm”, cô thẳng thắn.

Đồng thời, khi nói về phản ứng của chồng là diễn viên Tuấn Khải, Lê Khánh tiết lộ trước khi nhận lời tham gia dự án, cả hai thường ngồi lại thống nhất, nghiên cứu kịch bản. Thậm chí, người bạn đời còn đưa ra những phân tích, góp ý để sao nữ 8X hóa thân thành Thương hay bất cứ nhân vật nào khác, nhằm phục vụ cho câu chuyện phim diễn ra một cách tốt nhất.

Sao nữ 8X cũng dành lời khen ngợi cho khả năng nhập vai của Quốc Trường. Cô kể trước đó, cả hai từng cộng tác ở sân khấu kịch nên cũng thoải mái trò chuyện thân tình. Với lần kết hợp này, Lê Khánh xem đây là kỷ niệm đẹp đối với 2 chị em.

Quốc Trường và Lê Khánh từng có quãng thời gian cộng tác ở sân khấu kịch Ảnh: ĐPCC

Quốc Trường nói gì khi kết hợp cùng Lê Khánh?

Về phần Quốc Trường, nam diễn viên chia sẻ để có thể hoàn thành phân đoạn táo bạo trong phim là một thử thách với anh. Bởi từ trước đến nay, sao nam 8X xem Lê Khánh là người chị thân thiết, từ khi còn đứng chung sân khấu kịch.

“Cho nên để thực hiện cảnh quay gần gũi với chị Khánh lại khá khó khăn, vì tôi xem đây là chị của mình rồi. Tôi phải tập trung để nhìn chị Khánh là nhân vật Thương - người bác sĩ Trường yêu. Điều này đòi hỏi tôi phải tập trung cao độ mới có thể làm tốt được”, anh bộc bạch.

Quốc Trường nói thêm không riêng gì Lê Khánh mà anh còn khá thân thiết với chồng của nữ diễn viên. Tiết lộ về phản ứng của Tuấn Khải, sao nam bật mí: “Khi thực hiện cảnh nóng, anh Tuấn Khải không có ở đó. Chỉ có cảnh quay cuối phim, anh ấy mới lên thăm. Nhưng anh ấy cũng rất dễ thương, trao một cái ôm thắm thiết của tình anh em. Dù cảnh táo bạo đó lên hình khá đơn giản nhưng chúng tôi phải mất khoảng 10 tiếng để thực hiện. Bởi đó không chỉ là phân đoạn gần gũi mà còn nặng về tâm lý khi hai người bất đồng quan điểm”.

Nam diễn viên 8X thích thú khi vai bác sĩ Trường khác hoàn toàn với những nhân vật trước đó anh từng thử sức Ảnh: ĐPCC

Về lý do góp mặt trong dự án này, Quốc Trường bày tỏ sự thích thú khi phim của NSƯT Vũ Thành Vinh khai thác đề tài về tình chị em. Với sao nam, đây cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định góp mặt trong tác phẩm này.

“Khi được đạo diễn ngỏ lời mời, tôi đọc kịch bản và muốn thử sức với vai diễn vốn không phải sở trường. Nhân vật bác sĩ trong phim là chàng trai si tình, khác hoàn toàn với màu sắc của những vai diễn trước đó tôi từng tham gia. Cho nên tôi muốn thử thách bản thân để xem khán giả có chấp nhận Quốc Trường ở những dạng vai này hay không”, anh chia sẻ.

Về quan điểm của nhiều người khi cho rằng “Quốc Trường chỉ hợp vai đểu”, sao nam 8X cho rằng điều đó có thể xuất phát từ vẻ ngoài hay ánh mắt sắc bén của anh. Thậm chí mỗi khi xem lại những phân đoạn trên mạng xã hội, diễn viên Nhà có năm nàng tiên cũng phải thừa nhận điều này. “Nên không có gì lạ khi khán giả đánh giá như vậy. Đó cũng là điều khá hay vì trong nghề, nếu đạo diễn hay khán giả nghĩ về một vai đểu mà lại nhớ đến mình thì đó là thành công của một diễn viên”, anh bày tỏ.

