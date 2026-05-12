Nguyễn Văn Chung thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai' sau 'cơn sốt' ca khúc tỉ view

Nguyễn Văn Chung xác nhận góp mặt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Trước đó, anh được biết đến với vai trò nhạc sĩ - người đứng sau loạt hit như Mưa của ngày xưa, Đồi hoa mặt trời, Nhật ký của mẹ… Gần đây, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Nguyễn Văn Chung sáng tác gây sốt, đạt hàng tỉ lượt xem trên các nền tảng. Do đó sự góp mặt của nhạc sĩ 8X trong show âm nhạc này khiến nhiều người thích thú.

Lý do Nguyễn Văn Chung thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Theo ban tổ chức, phía sau quyết định đến với Anh trai vượt ngàn chông gai của Nguyễn Văn Chung không chỉ là âm nhạc mà đó còn là câu chuyện của một người cha đơn thân sống cùng con trai, một người đang trở lại giảng đường Nhạc viện TP.HCM với vai trò sinh viên năm nhất và cũng là một người mỗi ngày nỗ lực cân bằng giữa gia đình, công việc và đam mê.

“Không phải một “anh tài toàn năng”, cũng không bước vào hành trình này để chứng minh điều gì quá lớn lao, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn chọn bước ra khỏi vùng an toàn, chọn thử sức ở một sân khấu hoàn toàn mới để học hỏi, trải nghiệm và vượt qua giới hạn của chính mình”, phía nhà sản xuất cho hay. Đơn vị này cũng cho biết Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện với hình ảnh gần gũi, mới mẻ hơn và sẵn sàng chiến hết mình.

Chia sẻ về lý do góp mặt trong Anh trai vượt ngàn chông gai, Nguyễn Văn Chung cho biết anh mong muốn vượt qua giới hạn của một nhạc sĩ để thử sức với ca hát, nhảy múa và kỹ xảo sân khấu. Tác giả Nhật ký của mẹ chia sẻ: “Mình lo rằng có thể trở thành “cục tạ” cho các anh trai khác gánh, nhưng đây là hành trình học hỏi và trải nghiệm đáng giá nhất mà mình lựa chọn”.

Ngoài Nguyễn Văn Chung, ban tổ chức còn giới thiệu thêm 4 gương mặt tiếp theo tham gia show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai gồm Vương Anh Tú, Tùng Mint, Hoàng Rob và Hà An Huy.

Được khán giả yêu mến gọi với danh xưng "hoàng tử ballab", đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, Vương Anh Tú không chỉ mang theo những giai điệu thanh xuân mà còn khao khát được cọ xát trong môi trường đội nhóm. Nam nhạc sĩ tiết lộ sẽ mang đến một sáng tác hoàn toàn mới với đề tài chưa từng được khai thác ngay trong vòng solo đầu tiên của chương trình

Trước đây, Hà An Huy từng giành quán quân Big Song Big Deal 2022 và quán quân Vietnam Idol 2023. Trở lại sân chơi âm nhạc sau 3 năm, anh mang tâm thế hứng khởi của một nghệ sĩ trẻ muốn kết nối với các bậc tiền bối. Dù còn nhiều hồi hộp, nhưng tư duy âm nhạc chỉn chu và khả năng biến hóa trên sân khấu của Huy được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ

Sau nhiều năm cống hiến cho diễn xuất, Tùng Mint xem đây là cơ hội để tìm lại bản ngã nghệ thuật và phô diễn những "tài lẻ". Anh được kỳ vọng sẽ đem đến những bước nhảy hip-hop ấn tượng và tư duy trình diễn mới mẻ khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai