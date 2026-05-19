Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim có NSƯT Thành Lộc, Quốc Trường gặp thế khó ở phòng vé

Thạch Anh
Thạch Anh
19/05/2026 21:36 GMT+7

Sau vài ngày công chiếu, phim 'Một thời ta đã yêu' có sự góp mặt của nghệ sĩ Thành Lộc, diễn viên Quốc Trường chỉ thu về hơn 1 tỉ đồng, bị loạt tác phẩm ngoại bỏ xa tại phòng vé.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim điện ảnh Một thời ta đã yêu ra mắt từ 15.5 hiện có doanh thu khá “ảm đạm”. Tính cả những ngày chiếu sớm, tác phẩm có sự góp mặt của NSƯT Thành Lộc, Quỳnh Thy, Quốc Trường… chỉ thu về hơn 1,3 tỉ đồng. Đây được xem là con số khiêm tốn, đặc biệt là khi phim đã trải qua 3 ngày cuối tuần - được xem là thời điểm thu hút khán giả ra rạp để theo dõi các tác phẩm phim ảnh.

Phim có NSƯT Thành Lộc, Quốc Trường gặp thế khó ở phòng vé- Ảnh 1.

NSƯT Thành Lộc gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Một thời ta đã yêu

ẢNH: NSX

Một thời ta đã yêu là dự án điện ảnh xoay quanh những rung động đầu đời của chàng trai tên Bảo (Phát Đạt lúc trẻ/Quốc Huy lúc trưởng thành) với người phụ nữ hơn tuổi Quỳnh (Quỳnh Thy đóng) - một cựu người mẫu quyến rũ. Từ đó, mối quan hệ giữa các nhân vật dần kéo theo những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.

Bên cạnh những gương mặt mới, phim còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSND Lê Khanh… Tính theo doanh thu ngày 19.5, Một thời ta đã yêu chỉ thu về 137,7 triệu đồng (tính đến 20 giờ) với 1.889 vé bán ra, xếp thứ 9 tại phòng vé. Thậm chí, tác phẩm còn bị nhiều phim Việt như Heo năm móng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vượt mặt, dù những phim này đã ra mắt trước đó nửa tháng.

Những tác phẩm 'vượt mặt' phim có sự tham gia của NSƯT Thành Lộc

Trong số 5 phim dẫn đầu doanh thu phòng vé trong 3 ngày cuối tuần qua, chỉ có Heo năm móng là phim Việt duy nhất. Tác phẩm kinh dị này thu về 3,1 tỉ đồng, chiếm 4,7% doanh thu trong 3 ngày cuối tuần. Theo ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại, dự án có sự góp mặt của Ốc Thanh Vân đã thu về 122,4 tỉ đồng, cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị đối với khán giả Việt vẫn chưa giảm nhiệt.

Phim có NSƯT Thành Lộc, Quốc Trường gặp thế khó ở phòng vé- Ảnh 2.

Trở lại màn ảnh rộng sau quãng thời gian vắng bóng, Ốc Thanh Vân "bỏ túi" thêm một dự án trăm tỉ cho sự nghiệp của mình

ẢNH: NSX

Theo nhận định của Box Office Vietnam, với sự đổ bộ của 3 bộ phim châu Á cực mạnh tại thị trường nội địa (Doraemon 45 dẫn đầu phòng vé Nhật, Tạm biệt Gohan làm mưa làm gió phòng vé Thái Lan và Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người lập kỷ lục phim kinh dị tại phòng vé xứ kim chi), chuỗi dẫn đầu thị trường của phim Việt đã kết thúc.

Cụ thể, Doraemon 45 thu hơn 37 tỉ đồng sau cuối tuần chiếu sớm, chiếm hơn 50% doanh thu trong 3 ngày cuối tuần tại phòng vé Việt. Theo đại diện Box Office Vietnam, tác phẩm này dự kiến sẽ còn tiếp tục lập kỷ lục doanh thu vào cuối tháng 5 này do năm nay, ngày 1.6 rơi vào thứ 2, nên trẻ em sẽ lấp kín rạp chiếu phim trong các ngày từ 29 đến 31.5.

Trong khi đó, phim Tạm biệt Gohan xếp thứ 2 với hơn 9,3 tỉ đồng, chiếm 13,7% doanh thu phòng vé dịp cuối tuần. Tính đến hiện tại, tác phẩm đã thu về hơn 16,2 tỉ đồng và vươn lên dẫn đầu doanh thu trong ngày 19.5 với 2,3 tỉ đồng. Xếp vị trí thứ 3 là phim Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người với 6,4 tỉ đồng. 2 vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Heo năm móng với 3,1 tỉ đồng và Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử với 2,6 tỉ đồng.

Ngoài Một thời ta đã yêu, phim Thẩm mỹ viện âm phủ có sự góp mặt của Ngọc Trinh cũng đang gặp thế khó. Phim hiện thu về 12,5 tỉ đồng, đứng trước nguy cơ thua lỗ. 

Tin liên quan

NSND Lê Khanh tiết lộ mối quan hệ với NSƯT Thành Lộc

NSND Lê Khanh tiết lộ mối quan hệ với NSƯT Thành Lộc

Theo NSND Lê Khanh, dù là bạn thâm niên nhưng mãi đến 'Một thời ta đã yêu', bà với NSƯT Thành Lộc mới có dịp hợp tác chung trong một dự án điện ảnh.

Khám phá thêm chủ đề

thành lộc NSƯT Thành Lộc Quốc Trường một thời ta đã yêu Heo năm móng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận