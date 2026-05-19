Phim có NSƯT Thành Lộc, Quốc Trường gặp thế khó ở phòng vé

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim điện ảnh Một thời ta đã yêu ra mắt từ 15.5 hiện có doanh thu khá “ảm đạm”. Tính cả những ngày chiếu sớm, tác phẩm có sự góp mặt của NSƯT Thành Lộc, Quỳnh Thy, Quốc Trường… chỉ thu về hơn 1,3 tỉ đồng. Đây được xem là con số khiêm tốn, đặc biệt là khi phim đã trải qua 3 ngày cuối tuần - được xem là thời điểm thu hút khán giả ra rạp để theo dõi các tác phẩm phim ảnh.

NSƯT Thành Lộc gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Một thời ta đã yêu ẢNH: NSX

Một thời ta đã yêu là dự án điện ảnh xoay quanh những rung động đầu đời của chàng trai tên Bảo (Phát Đạt lúc trẻ/Quốc Huy lúc trưởng thành) với người phụ nữ hơn tuổi Quỳnh (Quỳnh Thy đóng) - một cựu người mẫu quyến rũ. Từ đó, mối quan hệ giữa các nhân vật dần kéo theo những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.

Bên cạnh những gương mặt mới, phim còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSND Lê Khanh… Tính theo doanh thu ngày 19.5, Một thời ta đã yêu chỉ thu về 137,7 triệu đồng (tính đến 20 giờ) với 1.889 vé bán ra, xếp thứ 9 tại phòng vé. Thậm chí, tác phẩm còn bị nhiều phim Việt như Heo năm móng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vượt mặt, dù những phim này đã ra mắt trước đó nửa tháng.

Những tác phẩm 'vượt mặt' phim có sự tham gia của NSƯT Thành Lộc

Trong số 5 phim dẫn đầu doanh thu phòng vé trong 3 ngày cuối tuần qua, chỉ có Heo năm móng là phim Việt duy nhất. Tác phẩm kinh dị này thu về 3,1 tỉ đồng, chiếm 4,7% doanh thu trong 3 ngày cuối tuần. Theo ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại, dự án có sự góp mặt của Ốc Thanh Vân đã thu về 122,4 tỉ đồng, cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị đối với khán giả Việt vẫn chưa giảm nhiệt.

Trở lại màn ảnh rộng sau quãng thời gian vắng bóng, Ốc Thanh Vân "bỏ túi" thêm một dự án trăm tỉ cho sự nghiệp của mình ẢNH: NSX

Theo nhận định của Box Office Vietnam, với sự đổ bộ của 3 bộ phim châu Á cực mạnh tại thị trường nội địa (Doraemon 45 dẫn đầu phòng vé Nhật, Tạm biệt Gohan làm mưa làm gió phòng vé Thái Lan và Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người lập kỷ lục phim kinh dị tại phòng vé xứ kim chi), chuỗi dẫn đầu thị trường của phim Việt đã kết thúc.

Cụ thể, Doraemon 45 thu hơn 37 tỉ đồng sau cuối tuần chiếu sớm, chiếm hơn 50% doanh thu trong 3 ngày cuối tuần tại phòng vé Việt. Theo đại diện Box Office Vietnam, tác phẩm này dự kiến sẽ còn tiếp tục lập kỷ lục doanh thu vào cuối tháng 5 này do năm nay, ngày 1.6 rơi vào thứ 2, nên trẻ em sẽ lấp kín rạp chiếu phim trong các ngày từ 29 đến 31.5.

Trong khi đó, phim Tạm biệt Gohan xếp thứ 2 với hơn 9,3 tỉ đồng, chiếm 13,7% doanh thu phòng vé dịp cuối tuần. Tính đến hiện tại, tác phẩm đã thu về hơn 16,2 tỉ đồng và vươn lên dẫn đầu doanh thu trong ngày 19.5 với 2,3 tỉ đồng. Xếp vị trí thứ 3 là phim Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người với 6,4 tỉ đồng. 2 vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Heo năm móng với 3,1 tỉ đồng và Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử với 2,6 tỉ đồng.

Ngoài Một thời ta đã yêu, phim Thẩm mỹ viện âm phủ có sự góp mặt của Ngọc Trinh cũng đang gặp thế khó. Phim hiện thu về 12,5 tỉ đồng, đứng trước nguy cơ thua lỗ.