Thêm một phim kinh dị Việt vượt mốc trăm tỉ

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 10 giờ sáng 21.3, doanh thu trong ngày của Quỷ nhập tràng 2 là 1,5 tỉ đồng, tương đương với hơn 18.000 vé bán ra. Con số này giúp tổng doanh thu của dự án do Pom Nguyễn làm đạo diễn vượt mốc 100 tỉ đồng, tiếp nối thành công của loạt phim kinh dị Việt như Quỷ cẩu, Ma da, Quỷ nhập tràng 1…

Khả Như trở lại cùng Quang Tuấn trong phim Quỷ nhập tràng 2. Tác phẩm hiện vẫn dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày Ảnh: NSX

Thành tích của Quỷ nhập tràng 2 không gây bất ngờ. Bởi từ thời điểm ra rạp, tác phẩm có sự tham gia của Khả Như, Quang Tuấn đã có sự tăng trưởng ổn về mặt doanh thu khi vượt qua đối thủ Tài để dẫn đầu phòng vé Việt. Riêng trong ngày 21.3, phim đang cạnh tranh vị trí đầu bảng với Cú nhảy kỳ diệu (1,5 tỉ đồng), Đếm ngày xa mẹ (1,4 tỉ đồng)...

Quỷ nhập tràng 2 là tiền truyện của nhân vật Minh Như, trở về xưởng nhuộm gia đình sau nhiều năm bị xua đuổi. Tại đây, cô phải đối mặt với những hiện tượng ma quái cùng sự thật tàn khốc về cái chết của mẹ và giao ước đẫm máu năm xưa. Ngoài sự trở lại của Vân Dung, Khả Như, Quang Tuấn… phim còn có sự góp mặt của những gương mặt mới như Phương Bình, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương…

Trước đó, khi đánh giá về phim, phía Box Office Vietnam nhận định: “Quỷ nhập tràng 2 nối tiếp thành công của phần đầu, khi thu về hơn 50 tỉ trong 3 ngày cuối tuần và sẽ dễ dàng đạt đến mục tiêu trăm tỉ. Sau Cù lao xác sống không đạt doanh thu như kỳ vọng, đạo diễn Nguyễn Thành Nam (Pom Nguyễn) đã trở lại mạnh mẽ, và Quỷ nhập tràng hứa hẹn sẽ là thương hiệu mang về doanh thu khủng trong thời gian tới. Sức hút của phim cho thấy nhu cầu thưởng thức các nội dung kinh dị của khán giả Việt vẫn còn đang rất cao”.

Sự trở lại của phim kinh dị Quỷ nhập tràng 2

Khả Như từng thừa nhận áp lực sau thành công của phim Quỷ nhập tràng phần 1 Ảnh: NSX

Trước đó, khi chia sẻ về Quỷ nhập tràng 2, Khả Như cho biết ở phần 1, đạo diễn muốn tập trung vào câu chuyện của hai vợ chồng. Song chính điều đó khiến nhiều khán giả tò mò, thắc mắc. Sau đó ê kíp gấp rút lên ý tưởng thực hiện phần tiếp theo cho dự án này. “Ngày xưa khi đi quảng bá cho phim, mọi người chia sẻ về mong muốn phim có phần 2. Tuy nhiên khi thực hiện dự án, chúng tôi không muốn làm tiếp diễn mà chọn quay trở lại giải thích để khán giả thấy được sự thú vị khi những câu hỏi được giải đáp”, cô cho hay.

Đối với Khả Như, bộ phim Quỷ nhập tràng có ý nghĩa đặc biệt vì đây là vai diễn giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất trước khán giả. Chính vì ý nghĩa đặc biệt đó nên khi nhận được lời mời góp mặt trong phần 2 của dự án, nữ diễn viên quyết định tham gia. Cô hy vọng sự trở lại lần này của mình sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả.

Về thành tích trước đó, Khả Như thừa nhận con số doanh thu 149 tỉ đồng ở phần 1 không chỉ khiến cô mà ê kíp đều áp lực. Bởi theo nữ diễn viên, đây là một con số lớn đối với một tác phẩm kinh dị. “Tôi hy vọng bộ phim vẫn sẽ được mọi người ủng hộ và yêu thương vì chúng tôi luôn làm phim trong tư thế cố gắng hết mình để mang đến tác phẩm chỉn chu và chất lượng", Khả Như chia sẻ.