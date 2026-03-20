Phim có Vân Sơn, Quang Minh bị nghi ‘khịa’ Lý Hải, đạo diễn nói gì?

Mới đây, đoàn phim Đại tiệc trăng máu 8 có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ về dự án điện ảnh sắp ra rạp vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4. Phim Đại tiệc trăng máu 8 có sự góp mặt của hai danh hài nổi tiếng Vân Sơn và Quang Minh cùng dàn diễn viên trẻ Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quốc Khánh…

Ngay sau khi những phân đoạn đầu tiên được tiết lộ tại buổi showcase, khán giả đã đặt dấu hỏi về việc bộ phim dường như đang gọi tên trực tiếp các hiện tượng của điện ảnh Việt những năm qua, đặc biệt là series Lật mặt của đạo diễn Lý Hải được gọi là "Lộ mặt".

Thậm chí, những cái tên như Cù lao xác sống hay Quỷ nhập tràng cũng được đưa vào tầm ngắm, khiến không ít người hoài nghi liệu đây là sự tôn vinh mang tính hài hước hay một cách “cà khịa” đồng nghiệp.

Thực hư chuyện Phan Gia Nhật Linh 'khịa' Lý Hải trong phim mới

Trước những ý kiến trái chiều, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh phủ nhận việc cố tình “cà khịa”. Anh cho biết những gì xuất hiện trong phim chỉ đơn thuần phản ánh thực tế đang tồn tại trong ngành.

“Tôi không phải là 'cà khịa'. Tôi chỉ đang nói lên những sự thật đang diễn ra trong nghề này”, nam đạo diễn bày tỏ.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ tại buổi showcase, phủ nhận thông tin phim “cà khịa” các tác phẩm khác trên thị trường ẢNH: ĐPCC

Anh phân tích thêm rằng hiện tượng phim nhiều phần nhưng nội dung độc lập là một nét rất riêng, thậm chí là thú vị của thị trường Việt Nam mà ít nơi nào trên thế giới có được. Theo nam đạo diễn, việc nhắc đến những cái tên như Lật mặt 1, 2, 3... 8 là một cách để bộ phim này trở nên tươi mới, gần gũi và gắn liền với hơi thở của điện ảnh nước nhà.

Thay vì nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực, anh coi đó là một sự đặc biệt của văn hóa xem phim tại Việt Nam khi khán giả chấp nhận và ủng hộ những tiền lệ lạ lùng này. “Đây là những chuyện mà ai cũng thấy, cũng muốn nói nhưng lại ngại. Nếu mọi người không dám nói thì tôi nói thôi”, nam đạo diễn chia sẻ.

Đại tiệc trăng máu 8 vốn là bản remake từ một kịch bản nước ngoài nổi tiếng, nhưng qua bàn tay nhào nặn của Phan Gia Nhật Linh, bộ phim đã được Việt hóa từ bối cảnh đến lời thoại. Nam đạo diễn hy vọng rằng việc đưa vào những chi tiết người thật việc thật của điện ảnh Việt sẽ giúp bộ phim thoát khỏi cái mác phim làm lại, tạo nên một bản sắc riêng biệt.

Bên cạnh đó, để làm rõ quan điểm của mình, Phan Gia Nhật Linh còn tiết lộ một thông tin gây bất ngờ rằng anh từng có ý định mời Lý Hải tham gia vào dự án này. “Tôi đã ngỏ lời trực tiếp với anh nhưng tiếc là lịch trình của anh Lý Hải không phù hợp nên duyên không thành”, nam đạo diễn bày tỏ.

Ngoài Lý Hải, Phan Gia Nhật Linh còn úp mở việc sẽ có thêm nhiều nhân vật nổi tiếng khác của showbiz Việt được nhắc tên hoặc xuất hiện theo những cách vô cùng đặc biệt mà hiện tại đoàn phim giữ bí mật để chờ khán giả tự mình khám phá tại rạp.