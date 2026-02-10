Vì sao Vân Sơn quyết định về Việt Nam đóng phim?

Bộ phim điện ảnh gần nhất Vân Sơn tham gia đã từ hơn 20 năm trước. Chính vì thế, nhà sản xuất Đại tiệc trăng máu 8 không dễ thuyết phục nghệ sĩ về nước đóng phim. Tuy nhiên, cuối cùng ông nhận lời vì thấy vai diễn mới đầy thử thách. Vân Sơn khẳng định bộ phim có ý tưởng rất hay nhưng không dễ làm. Tuy nhiên, chính điều đó lại tạo nên sự hấp dẫn đối với một nghệ sĩ như ông.

Vân Sơn hé lộ vai diễn mới

Tạo hình của nghệ sĩ Vân Sơn trong phim Ảnh: ĐPCC

Đoạn phim hậu trường mới của Đại tiệc trăng máu 8 tiết lộ Vân Sơn hứng thú với vai diễn mang nhiều tầng lớp, đầy thử thách và buộc ông phải nỗ lực hết sức. Chia sẻ thêm về nhân vật mình đảm nhận, nam nghệ sĩ cho hay: “Phần đầu, giữa và cuối của phim rất khác nhau, do đó tâm lý nhân vật tôi đảm nhận cũng phải khác theo”.

Trước đó, teaser của Đại tiệc trăng máu 8 đã hé lộ tạo hình của Vân Sơn trong phim mang nhiều nét phong trần. Trong lúc người khác hoảng hốt khi bị quỷ rượt, nhân vật của Vân Sơn vẫn cầm máy quay và hô: “Tuyệt đối điện ảnh”, gây tò mò cho người xem. Nam diễn viên khẳng định dự án dành cho những người tập trung khi theo dõi, bởi khi đó sẽ thấy phần sau của phim “cực kỳ đã”.

Vân Sơn sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Anh trai ông là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Ông gọi cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột, là anh họ của đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn và diễn viên - võ sư Johnny Trí Nguyễn.

Sự kết hợp của Vân Sơn với Miu Lê trong phim gây tò mò cho khán giả Ảnh: NVCC

Bước vào nghệ thuật từ tuổi 17, Vân Sơn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau này, ông nổi bật ở vai trò nghệ sĩ hài, tên tuổi lên như diều gặp gió vào thập niên 1980-1990. Ngoài ra, Vân Sơn còn nổi tiếng với vai trò diễn viên lồng tiếng, đặc biệt cho các phim của Châu Tinh Trì, cũng như tham gia phim Vật đổi sao dời do Charlie Nguyễn đạo diễn.

Đại tiệc trăng máu 8 đánh dấu lần đầu tiên Vân Sơn đóng chính một phim điện ảnh chiếu rạp Việt Nam. Ông sẽ kết hợp với dàn diễn viên như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh… Khi nói về tác phẩm này, Miu Lê thẳng thắn thừa nhận: “Nội dung phim khó hiểu, rất khó giải thích”. Trong khi đó, Lê Khánh cho biết đường dây phim rất phức tạp, các nhân vật có nhiều tầng tâm lý. Ban đầu khi mới đọc kịch bản, có những cảnh cô không hiểu nhân vật của mình đang thoại bằng thân phận nào.

NSƯT Đức Khuê cho biết kịch bản đan xen giữa câu chuyện đời thực và câu chuyện đoàn phim, nhưng đó cũng là yếu tố thú vị trong bộ phim này. Nhưng đổi lại, chính tính “dị” của kịch bản khơi gợi cho các nghệ sĩ nguồn cảm hứng. Đồng quan điểm, Liên Bỉnh Phát chia sẻ: “Qua bộ phim này, khán giả sẽ hiểu hơn về hành trình thú vị của hậu trường làm phim”, anh chia sẻ.